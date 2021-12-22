Основатель семейной арт-империи Михаил Сасонко — о том, как собрать свою коллекцию искусства

Драгоценности, антиквариат, искусство — почему именно эти три направления?

Интересно заниматься бизнесом, где можно узнать что-то новое. И в драгоценностях, и в антиквариате, и в искусстве я был абсолютным профаном. Ювелирная сфера заворо­жила меня в начале 1990-х, когда на отечественном рынке вдруг появились драгоценные камни, как из «Волшебника Изумрудного города». Хотелось быть причастным к такой красоте. Я начал инвестировать деньги в знакомых ювели­ров. После второго провала (и полной потери вложений) разозлился, решил взять дело в свои руки. И если б не моя упертость, давно бы его забросил. Поверьте, это не самый прибыльный бизнес, несмотря на блестящую мишуру. К тому же с творцами работать совсем не просто. Я искал надежных профессионалов по рекомендациям. И мне повезло встретить художников Владимира Лопатина, ко­торый создавал музейного уровня вещи, и Татьяну Хромо­сееву — она разработала для Sasonko коллекцию «Образы русского балета». А настоящий свет в окошке появился после знакомства с православным ювелиром Владимиром Михайловым: он делал для РПЦ панагии, кресты, гребеш­ки в камне и латуни.

Получается, именно «Владимир Михайлов» — ваш флагман или все же «фамильная» Sasonko?

Sasonko — мой маркетинговый просчет. Украшения из нашей главной «балетной» коллекции хорошо про­даются только в Европе. А в России деньги и культура находятся в разных карманах. Камнерезные миниатюры по эскизам Шемякина тоже популярны не на родине. Особенно их ценят японцы — фигурки просто cметали посетители азиатских экспо и туристы в Гранд Отеле Европа. Директор Токийского балета, которая приез­жала на мероприятие в честь выпускниц Вагановского, купила украшение из шемякинской коллекции, чтобы передать принцессе Японии.

А наши представители власти?

Имен не назову, но мне кажется, что почти у всех уже есть кресты, охранные кольца, настольные серебряные изделия к Пасхе от Владимира Михайлова. А еще они есть у коро­левы Испании: лет десять назад она накупила «сувениров» и себе, и всем родственникам.