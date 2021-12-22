Ленинградский авангард, ар-брют и совриск представят в новой галерее INO в «Третьем месте»

Основатели художественной галереи INO — семейная пара петербургских коллекционеров, которые много лет собирают ленинградский авангард, неофициальное советское искусство, нонконформизм, ар-брют и современное искусство. Работы из их коллекции можно будет не только посмотреть, но и приобрести — только в рамках технического открытия были совершены четыре продажи.

«Мы тихонько открываемся и пробуем происходящее на вкус! И нам нравится. Техническое открытие обернулось чудом: четыре продажи через полчаса после окончания развески! Считаем это хорошим знаком!» — поделились основатели галереи.

Официальное открытие галереи состоится 29 декабря. Петербуржцев зовут приходить «за приятной беседой и покупками для любимых» и обещают «Просекко рекой и суперскидки». В преддверии Нового года в INO также пройдет выставка-ярмарка живописи. Чтобы попасть в галерею, нужно пройти во двор «Третьего места» и подняться по лестнице наверх. INO располагается рядом с кафе Cake&Bubbles.

«INO — это мы, влюбленные друг в друга и в искусство коллекционеры. INO — про «взгляд иначе», про «другое» искусство. Мы не ловим хайп и не создаем мыльные пузыри. Мы собираем, рассказываем и делимся с вами всем интересным, что находим сами. Именно поэтому расставаться с картинами бывает сложно! Но мы с собой боремся!», — говорят о галерее ее основатели.