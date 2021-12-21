«???»: возле «Манежа» появилась инсталляция «Каждый желает знать» от Аси Маракулиной

Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», инсталляция художницы Аси Маракулиной «Каждый желает знать» ― не провокационный призыв к обязательному поиску ответов, а попытка сместить фокус в область созерцания. Вечная необходимость выбора и постоянные сомнения ― новая реальность, с которой автор стремится примирить зрителей. Иногда заданные самому себе вопросы порождают новые, а иногда вопросы становятся важнее ответов. В Новом году команда «Манежа» призывает всех задать себе самый главный вопрос.

«Новый год, как и любые рубежи, — время не только для радости и подведения итогов, но и рефлексии, вопросов к себе, к обществу, государству. Этот год, как и прошлый, был сложным для многих. Многие вопросы остались без ответа, весь мир находится в состоянии неопределенности. Мы привыкли бежать от этого, стремясь найти ответ как можно скорее, попасть снова в привычный и стабильный ритм. Я же предлагаю легитимизировать это состояние, посмотреть на него открыто — да, у нас много вопросов без ответа, да, мы зависли в неопределенности и это очень непростое время. Сколько оно еще продлится? Никто не скажет точно. Нужно принять это как есть, хоть мы по-прежнему хотим праздника и перемен к лучшему. Это не противоречит друг другу», — говорит художница.

В создании арт-объектов, символически связанных с новогодней елью, ранее уже принимали участие петербургская художница Дарья Шкелева и израильский художник Klone. Инсталляция «Каждый желает знать» расположится на площади за «Манежем» вплоть до 23 января 2022 года. Однако и после завершения проекта работа Аси Маракулиной продолжит свое существование. Но уже в новом качестве: часть знаков вопросов отправится в Упсала Цирк, а часть ― в инклюзивные мастерские «Простые вещи» для оформления будущего социального кластера «Нормальное место».