В Музее стрит-арта появился мурал в честь 50-летия Greenpeace

Чтобы отметить 50-летие, Greenpeace предложил художникам со всего мира создать новые произведения уличного искусства, призванные вдохновить людей и дать надежду на зеленое, мирное будущее. Такие работы появятся в 12 странах мира: России, Швейцарии, Израиле, Нидерландах, Великобритании, Малайзии, Таиланде, Турции, Филиппинах, Бельгии, Венгрии и Чехии. Для создания мурала в России Greenpeace пригласил Алексея Медного, художника из Москвы, который занимается стрит-артом с 1998 года.

Как рассказали «Собака.ru» в Greenpeace, Алексей рисовал с самого детства, в его работах часто появлялись природные и животные мотивы. Скачки, которые художник изобразил на мурале — аллегория на гонки крупных мировых корпораций, которые, соревнуясь за прибыль, готовы выжигать леса, загрязнять окружающую среду, уничтожать биоразнообразие, лишь бы приумножить свой капитал. Работа стала настоящим лабиринтом для глаз — зритель цепляется за одну деталь и начинает изучать коллаж по кусочкам, пока все не сложится в единое, завершенное произведение.

«Я изобразил двух коней с родео и заполнил их проблематикой, касающейся экологии: в коне слева — засуха и лесные пожары, лошадь скидывает с себя эксплуататора с его нажитыми богатствами — деньгами, цепочками и золотыми слитками. В коне справа изображено биоразнообразие — спина косатки и леопарда, медведь, сова, лось, а над ними громоздится черный пластиковый пакет с мусором. Оба коня стоят на пнях спиленных деревьев. Хотелось изобразить больше тем, но я еще учитывал фактуру стены, что это киприч. Слишком высокая детализация может превратить работу в кашу», — рассказывает о работе художник.

Увидеть мурал от художника Алексея Медного в четь 50-летия Greenpeace можно в Музее стрит-арта на шоссе Революции, 84. Размер работы — 7 на 13 метров.