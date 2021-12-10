Название выставки «Оптомицелий», возникшее на стыке двух понятий — «оптика» и «мицелий» — отражает, с одной стороны, технологическую природу вуза, а с другой — устройство исследовательского университета, образной метафорой которого выступает грибница. Являясь самым крупным организмом на Земле, мицелий формирует экосистему, которая поддерживает окружающую его межвидовую жизнь. Нити грибницы передают питательные элементы и полезную информацию о ресурсах между деревьями. Так работает wood wide web, или «интернет леса», через который участники сети, словно по оптоволокну, получают сообщения о благоприятных возможностях для развития либо сигналы об опасности.

«Подобно мицелию, ИТМО представляет собой разветвленную экосистему, объединяющую студентов, ученых, представителей бизнеса и культурных институций. Университет состоит из множества «подмиров», научных центров и факультетов, у каждого из которых есть свои цели и инструменты их достижения — при этом экосистема развивается в общем направлении, предоставляя участникам пространство для обмена знаниями и ресурсами. Подобный симбиоз способствует возникновению интердисциплинарных связей и инновационных проектов», — рассказали «Собака.ru» в университете.

В выставке участвуют мультимедиахудожники, Ольга Киселева, «::vtol::», Борис Шершенков и Ильдар Якубов, а также выпускники и студенты университета. Инсталляции создавались совместно с научными подразделениями ИТМО, ведущими исследования в самых разных областях — от фотоники и компьютерных технологий до инфохимии.

«"Оптомицелий" наглядно иллюстрирует принципы «межвидового» сотрудничества. Цель проекта — формирование новой платформы для коллаборации художников и ученых: после завершения выставки ее работа будет поддерживаться и развиваться, открывая новое измерение для жизни, роста и творческих мутаций проектов на стыке искусства, науки и технологий», — комментирует куратор проекта Евгений Хлопотов.

Выставка «Оптомицелий» будет открыта в пространстве AIR университета ИТМО на Биржевой линии, 16 с 16 декабря 2021 года по 13 февраля 2022-го.