Работы Славы ПТРК, Лады Учаевой и других художников выставят на аукцион в поддержку кризисных центров для женщин

Арт-группа «Веха» проведет благотворительный аукцион в поддержку кризисных центров для женщин. На торги выставят работы Славы ПТРК, Лады Учаевой и других художников.
В рамках аукциона свои работы представят художники Саша Блот, Софья Кобозева, Лада Учаева, Антония Лев, Сергей Овсейкин, Настя Красева, Слава ПТРК, Илья Маломощенко, Виталий Простов, Ксения Дронова, Анна Леонова, Юлия Батырова, Оля Иней, Антонина Фатхуллина, Влада MV picture, Name Scale, Саша Хохлова и Анастасия Жихарцева.
Все работы, выставленные на аукцион, будут также представлены в рамках выставки «Своя» в пространстве DAA на Красногвардейской площади, 3. Узнать подробнее о картинах, истории их создания, символике и особенностях можно будет в рамках арт-медиаций, которые пройдут 8 и 10 декабря — зарегистрироваться на них можно по ссылке.
Аукцион пройдет 11 декабря в 19:00 — одновременно в Telegram-канале арт-группы «Веха» и офлайн, в пространстве DAA на Красногвардейской площади, 3.
Арт-группа «Веха»
О благотворительном аукционе и выставке «Своя», специально для «Собака.ru»:
Мы хотим поддержать кризисные организации, которые оказывают психологическую, юридическую и иную помощь женщинам, пережившим насилие: благотворительный центр «Сестры», активистский правозащитный центр «Марем» и «ИНГО.Кризисный центр для женщин». Тепло, поддержка, достоинство — самое важное, что у нас есть, и выставка «Свои» — повод напомнить об этом. Каждому из нас хочется жить в безопасном и счастливом мире, где люди заботятся друг о друге и проявляют уважение. Так почему бы не начать уже сейчас создавать такой мир вокруг себя.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.