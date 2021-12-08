Работы Славы ПТРК, Лады Учаевой и других художников выставят на аукцион в поддержку кризисных центров для женщин

В рамках аукциона свои работы представят художники Саша Блот, Софья Кобозева, Лада Учаева, Антония Лев, Сергей Овсейкин, Настя Красева, Слава ПТРК, Илья Маломощенко, Виталий Простов, Ксения Дронова, Анна Леонова, Юлия Батырова, Оля Иней, Антонина Фатхуллина, Влада MV picture, Name Scale, Саша Хохлова и Анастасия Жихарцева.

Все работы, выставленные на аукцион, будут также представлены в рамках выставки «Своя» в пространстве DAA на Красногвардейской площади, 3. Узнать подробнее о картинах, истории их создания, символике и особенностях можно будет в рамках арт-медиаций, которые пройдут 8 и 10 декабря — зарегистрироваться на них можно по ссылке.

Аукцион пройдет 11 декабря в 19:00 — одновременно в Telegram-канале арт-группы «Веха» и офлайн, в пространстве DAA на Красногвардейской площади, 3.