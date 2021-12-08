В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа 8 декабря открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера – к 550-летию со дня рождения художника. Генеральным спонсором проекта стал банк ВТБ, выставку также поддержала Группа «Россети».
Экспозиция насчитывает 400 экспонатов из коллекций Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.
Специально к открытию выставки ВТБ инициировал новый междисциплинарный проект — «Музыкальное измерение». Банк предложил объединиться двум своим давним партнерам — Государственному Эрмитажу и коллективу musicAeterna. Проект включает авторские плейлисты к нескольким разделам выставки. Их составляли дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра. Все желающие смогут услышать подкаст о музыке и изобразительном искусстве и серию лекций, а также принять участие в круглых столах в Доме Радио с участием кураторов выставки и других экспертов.
Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ:
В рамках общебанковской программы “Культурная страна” ВТБ уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna. Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия, и в этом контексте поиски новых форматов — одна из важных частей этого взаимодействия. Проект “Музыкальное измерение” — это синергия изобразительного искусства и музыки, объединение идеи одной эпохи в двух воплощениях. Мы хотим, чтобы посетители погрузились в контекст художественных произведений, пережили и осмыслили новый опыт, почувствовали атмосферу, в которой творил мастер. Надеюсь, наш проект привлечет дополнительное внимание к выставке работ Альбрехта Дюрера.
Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа:
Эразм Роттердамский, якобы, говорил, что Дюрер “оскорбил бы свои произведения, если бы решил внести в них краски”. Дюрер — великий живописец, но гравёр и рисовальщик он — непревзойденный. Про это — выставка, украшенная серией мультимедийных творений, увенчанных замечательной музыкой.
Теодор Курентзис, дирижер и художественный руководитель musicAeterna:
Мы с большим энтузиазмом приняли предложение наших партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте “Музыкальное измерение”. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом. И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств.
Кураторы выставки — Светлана Мурашкина и Наталья Сэпман, научные сотрудники отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.
Работа выставки организована с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, с правилами посещения можно ознакомиться на официальном сайте музея. Посетить экспозицию можно будет до 28 марта 2022 года.
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