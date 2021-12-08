Наталья Кочнева, старший вице-президент банка ВТБ:

В рамках общебанковской программы “Культурная страна” ВТБ уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna. Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия, и в этом контексте поиски новых форматов — одна из важных частей этого взаимодействия. Проект “Музыкальное измерение” — это синергия изобразительного искусства и музыки, объединение идеи одной эпохи в двух воплощениях. Мы хотим, чтобы посетители погрузились в контекст художественных произведений, пережили и осмыслили новый опыт, почувствовали атмосферу, в которой творил мастер. Надеюсь, наш проект привлечет дополнительное внимание к выставке работ Альбрехта Дюрера.