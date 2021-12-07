Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna начинает коллаборацию с современными художниками. Первым участником стал петербургский художник поколения 30-летних Леонид Цхэ — его зарисовки, сделанные на репетициях оркестра, вошли в буклет к концерту musicAeterna.
Леонид Цхэ
Специально для «Собака.ru»:
Важной частью моей работы является рисунок как перформативная практика. Эпизод рисования для меня — будь то реакция на событие или встреча с новой средой — всегда эксперимент, в котором ожидаешь непредвиденных результатов на листе бумаги. С Домом Радио меня связывает много детских воспоминаний: папа брал меня с собой на записи оркестра, в котором был занят. И я очень счастлив предоставившейся мне возможности побывать на интереснейших репетициях musicAeterna, попытаться найти пересечения с музыкой, новыми ощущениями и воспоминаниями в серии рисунков.
Как рассказали в пресс-службе musicAeterna, оркестр под управлением Теодора Курентзиса подготовил новую программу и представит ее в Европе и России. Оркестр уже исполнил Четвертую симфонию Дмитрия Шостаковича и новое произведение Марко Никодиевича в Гамбурге, Берлине и Париже. Сегодня концерт пройдет в Большом зале консерватории в Москве. 12 декабря оркестр исполнит Четвертую симфонию в Санкт-Петербургской филармонии. Концерт пройдет ровно 85 лет спустя несостоявшейся премьеры этой симфонии в этом зале.
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