Оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna начинает коллаборацию с современными художниками

Специально для «Собака.ru»:

Важной частью моей работы является рисунок как перформативная практика. Эпизод рисования для меня — будь то реакция на событие или встреча с новой средой — всегда эксперимент, в котором ожидаешь непредвиденных результатов на листе бумаги. С Домом Радио меня связывает много детских воспоминаний: папа брал меня с собой на записи оркестра, в котором был занят. И я очень счастлив предоставившейся мне возможности побывать на интереснейших репетициях musicAeterna, попытаться найти пересечения с музыкой, новыми ощущениями и воспоминаниями в серии рисунков.