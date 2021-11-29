В Царском селе отреставрировали Большой каприз — беседку Екатерины II в китайском стиле

Реставрацию Большого каприза вели с 2019 года, сейчас мастера восстановили стены и своды арок: основная — более пяти в ширину и более семи метров в высоту, вторая, меньшая по размерам — сооружена в земляной насыпи. Специалисты также привели в порядок саму беседку в китайском стиле, фасады и лестницы лабиринта на северном склоне, обновили и усовершенствовали систему гидроизоляции, отремонтировали дорогу с булыжным и набивным покрытием, озеленили прилегающую территорию.

Архитектурный замысел Большого каприза принадлежал архитектору Василию Неелову. Сооружение возводили при участии инженера Ивана Герарда в 1770-1774-х годах. Это искусственно образованная насыпь с двумя арочными пролетами над дорогами, на вершине которой устроена китайская беседка, куда ведут две лестницы, облицованные мрамором и известняком.

Земляная насыпь оформлена вертикально установленными каменными глыбами пудостского камня в виде неприступного горного склона. Между блоками необработанного камня устроены лабиринты с лесенками, ведущими к вершине холма. С севера и юга к беседке ведут пешеходные тропинки из Екатерининского и Александровского парков, склоны земляной насыпи обсажены деревьями и кустарником.

Как отметили в музее-заповеднике, в будущем планируется провести вторую очередь работ, которая предусматривает продолжение реставрации каменных блоков.