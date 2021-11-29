«Вне истеблишмента»: в Русском музее открывается выставка самобытных художников с ментальными особенностями

«Вне истеблишмента» — это инклюзивный проект Русского музея и первая масштабная попытка представить работы современных непрофессиональных художников, имеющих ментальные особенности или психиатрический опыт, именно с художественных позиций. На первом плане, несмотря на социальную значимость выставки, стоит именно эстетическая ценность произведений, вошедших в экспозицию.

«Свое особое мироощущение такие авторы выражают через творчество, что вполне укладывается в стратегии современного искусства, где фактор профильного образования давно уже перестал быть определяющим. Прежде всего этих художников отличает невовлеченность в процессы бытования арт-сообщества, арт-истеблишмента с его рыночными стратегиями, актуальным дискурсом и другими аспектами», — говорят кураторы.

Все экспоненты выставки — самостоятельные художники с узнаваемым стилем, манерой, графическими и живописными приемами, и у каждого из них в основе творчества лежит своя волнующая тема. Юлия Косульникова пишет о закрытых учреждениях — больницах, тюрьмах и психоневрологических диспансерах. Алексей Сахнов также увлечен передачей пространственных отношений и моделированием домов из картона.

Алексей Баров выражает свое видение реальности через очень конкретные предметы — медицинские инструменты, машины, технические устройства. Сергей Федулов создал и тщательно обустроил параллельную действительность, где мирно сосуществуют персонажи фильмов, сказок и старых газет — от инопланетян и кошки-космонавта до Сталина и Наполеона. Александр Савченко работает в разных жанрах живописи, но самыми впечатляющими можно признать его образы женщин, особенно ню.