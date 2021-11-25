В Петербурге откроется выставка «Путешествие во времени. Старые мастера». На ней представят картины Рембрандта и Дюрера из частных коллекций

В музее-усадьбе Державина Всероссийского музея Пушкина открывают выставочный проект «Путешествие во времени. Старые мастера». На нем представят 47 живописных и графических произведений западноевропейских мастеров XIV – XVIII веков из частных собраний Москвы и Петербурга, в частности Рембрандта, Альбрехта Дюрера и других.
Проект включили в программу IX Санкт-Петербургского международного культурного форума. Выставку организовали Фонд развития культуры Эфес, музей-усадьба Державина Всероссийского музея Пушкина при поддержке Российского творческого союза работников культуры.
В рамках экспозиции представят 47 живописных и графических произведений западноевропейских мастеров XIV – XVIII веков из частных собраний Москвы и Петербурга, представленных работами Рембрандта, Альбрехта Дюрера, Франса Снайдерса, Питера де Хоха, Франческо Морандини и других известных художников. Многие работы покажут широкой публике впервые.
Проект посвятили двум великим собирателям — Петру Великому и ученому-географу Петру Семенову-Тян-Шанскому, который один из первых пошел по пути систематизации и использования научной базы для создания частных коллекций.
Помимо самой выставки организаторы подготовили программу с иммерсивными спектаклями, публичными лекциями известных историков, музыковедов, теологов, а также музыкальные концерты и мастер-классы. Выставку откроют для посетителей с 1 декабря 2021 года, а продлится она до 31 мая 2022 года.
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