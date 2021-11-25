В Петербурге откроется выставка «Путешествие во времени. Старые мастера». На ней представят картины Рембрандта и Дюрера из частных коллекций

Проект посвятили двум великим собирателям — Петру Великому и ученому-географу Петру Семенову-Тян-Шанскому, который один из первых пошел по пути систематизации и использования научной базы для создания частных коллекций.

Помимо самой выставки организаторы подготовили программу с иммерсивными спектаклями, публичными лекциями известных историков, музыковедов, теологов, а также музыкальные концерты и мастер-классы. Выставку откроют для посетителей с 1 декабря 2021 года, а продлится она до 31 мая 2022 года.