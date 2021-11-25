В «Севкабель Порту» открывается выставка к 85-летию «Союзмультфильма»

В «Севкабель Порту» открывается выставка к 85-летию киностудии «Союзмультфильма». Историю отечественной анимации расскажут с помощью анимационных киноафиш и главных мультфильмов детства.
Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», выставка «Союзмультплакат» будет включать в себя три раздела. Первый — исторический таймлайн по истории развития киностудии «Союзмультфильм» с 1936 года до сегодняшнего дня, где будут раскрыты основные этапы становления отечественной анимации на базе студии, названы главные имена создателей мультфильмов и описаны важные стилистические и жанровые периоды. Второй раздел — мультимедийная часть проекта, где посетители увидят фрагменты из любимых мультфильмов и документальные фильмы. Третий — печатные образы ярких анимационных киноплакатов.
Проект раскрывает визуальные миры таких знаменитых мультфильмов как «Аленький цветочек», «Двенадцать месяцев», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Ежик в тумане», «Голубой щенок», «Паровозик из Ромашкова», «Котёнок по имени гав», «Маугли», «Сказка о царе Салтане», «Пони бегает по кругу», «Тайна третьей планеты», «38 попугаев» и многих других произведений анимационного искусства.
«Киноплакат будет рассматриваться как особое явление изобразительного искусства. По сути это не только тиражное произведение графического искусства, но и неотъемлемая часть социальной жизни и кинопроизводства. В XX веке афиши были важной визуальной составляющей уличного оформления, и на фоне многообразия образов киноплакат выработал свою собственную стилистическую форму, с которой можно будет познакомиться на примере 70 мультипликационных афиш», — отметил руководитель департамента культурных проектов «Союзмультфильма», историк и исследователь анимации Павел Шведов.
Борис Машковцев
Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм»:
Отечественная анимация — действительно уникальное явление не только в национальном, но и в общемировом контексте. В силу политических и социальных условий она долгое время развивалась, находясь одновременно внутри и вне глобальных тенденций. Благодаря своему свойству говорить со зрителем языком образа, метафоричности и иносказательности анимация советского времени по уровню свободы авторского самовыражения имела существенное преимущество перед кинематографом.
Необходимость говорить эзоповым языком обратила нашу анимацию в сторону глубокого интуитивного поиска, который выразился в неповторимом богатстве и смысловой многогранности созданных произведений. Культовые отечественные мультфильмы при кажущейся простоте формы тонко транслируют мироощущение, настроение и культурные коды разных исторических периодов времени. Главная задача представленного в Санкт-Петербурге проекта – показать зрителям анимационные шедевры в контексте развития и формирования отечественной анимационной традиции и визуальной культуры.
Выставка «Союзмультплакат» будет открыта в бойлерной «Севкабель Порта» с 27 ноября по 12 декабря 2021 года. Стоимость билета составит 250 рублей, льготного — 150.
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