В «Севкабель Порту» открывается выставка к 85-летию «Союзмультфильма»

Как рассказали «Собака.ru» в «Севкабель Порту», выставка «Союзмультплакат» будет включать в себя три раздела. Первый — исторический таймлайн по истории развития киностудии «Союзмультфильм» с 1936 года до сегодняшнего дня, где будут раскрыты основные этапы становления отечественной анимации на базе студии, названы главные имена создателей мультфильмов и описаны важные стилистические и жанровые периоды. Второй раздел — мультимедийная часть проекта, где посетители увидят фрагменты из любимых мультфильмов и документальные фильмы. Третий — печатные образы ярких анимационных киноплакатов.

Проект раскрывает визуальные миры таких знаменитых мультфильмов как «Аленький цветочек», «Двенадцать месяцев», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Малыш и Карлсон», «Чебурашка», «Ну, погоди!», «Ежик в тумане», «Голубой щенок», «Паровозик из Ромашкова», «Котёнок по имени гав», «Маугли», «Сказка о царе Салтане», «Пони бегает по кругу», «Тайна третьей планеты», «38 попугаев» и многих других произведений анимационного искусства.

«Киноплакат будет рассматриваться как особое явление изобразительного искусства. По сути это не только тиражное произведение графического искусства, но и неотъемлемая часть социальной жизни и кинопроизводства. В XX веке афиши были важной визуальной составляющей уличного оформления, и на фоне многообразия образов киноплакат выработал свою собственную стилистическую форму, с которой можно будет познакомиться на примере 70 мультипликационных афиш», — отметил руководитель департамента культурных проектов «Союзмультфильма», историк и исследователь анимации Павел Шведов.