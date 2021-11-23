Орудия преступлений, вещдоки с Нюрнбергского процесса и инструменты судмедэкспертов покажут на выставке в Петербурге

На выставке «"Вскрыть правду без прикрас...". Из истории судебной медицины (18+)» представлены орудия преступлений — шприцы для ввода под кожу слюны, керосина, бензина; медная трубка со съемным наконечником для ввода под кожу керосина; самодельный шприц из гильзы патрона; обрубок палки с пятнами крови; топор как вещдок; фрагмент волосистой части головы с пулевым отверстием; образцы пуль.

Среди поддельных документов на выставке можно увидеть подложную госпитальную справку, поддельные продовольственные карточки и историю болезни, оттиски штампов и трафарет гербовой печати.

Традиционно Военно-медицинский музей демонстрирует медицинские инструменты, посуду и различные препараты — трупную пилу, ножницы для вскрытия, секционный нож, лабораторную посуду, вещества, используемые при проведении экспертиз. Судебная медицина ХХ веке будет представлена материалами Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Посетители увидят протокол заседания ЧГК, предметы из концлагерей, акт судебно-химического лабораторного исследования о применении немцами «Циклона Б» и окиси углерода для массового уничтожения людей в Люблинском концентрационном лагере, а также личные вещи главного судебно-медицинского эксперта Ленинградского фронта Владимирского.

Выставка «"Вскрыть правду без прикрас...". Из истории судебной медицины (18+)» открыта с 17 ноября 2021 года в Военно-медицинском музее на Введенском канале, 6. Посетить экспозицию можно по средам и пятницам, необходим входной билет.