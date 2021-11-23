Орудия преступлений, вещдоки с Нюрнбергского процесса и инструменты судмедэкспертов покажут на выставке в Петербурге

В Военно-медицинском музее открылась, пожалуй, самая петербургская выставка прямо сейчас. Показывают орудия преступлений, инструменты судмедэкспертов и даже вещдоки с Нюрнбергского процесса.
На выставке «"Вскрыть правду без прикрас...". Из истории судебной медицины (18+)» представлены орудия преступлений — шприцы для ввода под кожу слюны, керосина, бензина; медная трубка со съемным наконечником для ввода под кожу керосина; самодельный шприц из гильзы патрона; обрубок палки с пятнами крови; топор как вещдок; фрагмент волосистой части головы с пулевым отверстием; образцы пуль.
Среди поддельных документов на выставке можно увидеть подложную госпитальную справку, поддельные продовольственные карточки и историю болезни, оттиски штампов и трафарет гербовой печати.
Традиционно Военно-медицинский музей демонстрирует медицинские инструменты, посуду и различные препараты — трупную пилу, ножницы для вскрытия, секционный нож, лабораторную посуду, вещества, используемые при проведении экспертиз. Судебная медицина ХХ веке будет представлена материалами Чрезвычайной Государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.
Посетители увидят протокол заседания ЧГК, предметы из концлагерей, акт судебно-химического лабораторного исследования о применении немцами «Циклона Б» и окиси углерода для массового уничтожения людей в Люблинском концентрационном лагере, а также личные вещи главного судебно-медицинского эксперта Ленинградского фронта Владимирского.
Выставка «"Вскрыть правду без прикрас...". Из истории судебной медицины (18+)» открыта с 17 ноября 2021 года в Военно-медицинском музее на Введенском канале, 6. Посетить экспозицию можно по средам и пятницам, необходим входной билет.
Сотрудники Военно-медицинского музея
О выставке — специально для «Собака.ru»:
Основоположником научной судебной медицины в Европе считается французский хирург Амбруаз Паре (1510-1590). В его трудах были разделы о насильственной смерти, экспертизе ранений, отравлений и их судебно-медицинской оценке.
В России первые данные об обязательном освидетельствовании лиц, получивших телесные повреждения, относятся к XI-XIII векам — только экспертами выступали судьи, а не медики. Правовой базой стало издание Петром I Воинского устава (1716), 154-й артикул которого предписывал в случаях насильственной смерти проводить вскрытие трупа и устанавливать истинные причины смерти. Преподавание судебной медицины началось во второй половине XVIII века. Первая в России кафедра судебной медицины была создана в Петербургской Медико-хирургической академии (1798).
В начале XIX века появляются первые оригинальные отечественные труды по судебной медицине, а в 1832 году выходит учебник «Краткое изложение судебной медицины» профессора Медико-хирургической академии С. А. Громова.
В годы Великой Отечественной войны появилась военная судебная медицина. Судебные медики входили в состав Чрезвычайной Государственной комиссии по выявлению и разоблачению фашистских злодеяний. На Нюрнбергском процессе их обвинения изобличали нацистских преступников.
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