Музей современного искусства «Гараж» построит в Парке Горького павильон «Шестигранник». В своей новой функции здание, за основу которого взял павильон «Машины и орудия» Ивана Жолтовского 1923 года, станет местом для социального взаимодействия и самых разных художественных практик — здесь расположатся три выставочных зала, библиотека, книжный магазин и кафе, а во внутреннем дворе разместится публичное пространство.
За основу павильона «Шестигранник» взято здание, спроектированное Иваном Жолтовским. Оно было построено в 1923 году как выставочный павильон «Машины и орудия» раздела «Машиностроение» 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Павильон стал единственной постройкой, возведенной с применением железобетона — остальные были выполнены из дерева и не сохранились.
В последние десятилетия павильон частями приспосабливали под кафе, ресторан, танцполощадку, позже и вовсе был заброшен. Несколько раз «Шестигранник» горел, в результате чего пришел в аварийное и частично руинированное состояние. В 1999 году правительство Москвы приняло павильон под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства.
Проект перестройки павильона «Шестигранник» разработало японское архитектурное бюро SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates), основанное в 1995 году Кадзуе Сэдзимой и Рюэ Нисидзавой. В 2004 году бюро получило «Золотого льва» 9-й Венецианской архитектурной биеннале, в 2010-м его основатели стали лауреатами Притцкеровской премии. В 2010 году Кадзуе Сэдзима была куратором 12-й Венецианской архитектурной биеннале.
Частные и публичные постройки бюро находятся в Великобритании, Германии, Италии, Китае, Нидерландах, США, Франции, Швейцарии и Японии. Среди них — множество музейных зданий, в том числе Музея современного искусства XXI века (Канадзава, Япония), Музея Лувр — Ланс (Ланс, Франция) и Нового музея (Нью-Йорк).
«Когда нам предложили поработать над «Шестигранником», мы сразу же стали думать, сможем ли мы как-нибудь сохранить его оригинальную планировку и пропорции? И сможем ли создать нечто такое, чем все будут пользоваться? Музей «Гараж» всегда внимательно относится и к архитектуре общественных пространств, и к их истории, и это очень близко нам. У «Шестигранника» есть особое очарование, и в своем проекте мы постарались его сохранить», — отметили основатели SANAA.
Принципы архитектурной концепции павильона «Шестигранник»:
- Сохранение пропорций павильонов первоначального проекта Ивана Жолтовского.
- Соединенные пространства — шесть открытых внутрь павильонов образуют пространство общего двора. Между павильонами сохраняется не только визуальная, но и буквальная (проходы) связь, что обеспечивает цельность всего архитектурного плана.
- Сохранение естественного освещения в каждом павильоне с возможностью управления освещением в соответствии с нуждами музея.
- Сохранение пропорций и высотности павильонов (две высоты), что обеспечит программам Музея большую пространственную вариативность.
- Очищение фасадов от позднейших декоративных элементов и восстановление неоклассического абриса здания. Более поздние добавления и детали считать самостоятельными или вторичными по отношению к проекту Жолтовского.
- Новый ландшафт должен подчеркнуть геометрию и пропорции павильонов и визуально соединить «Шестигранник» с павильоном «Времена года».
Дарья Жукова
Сооснователь Музея «Гараж» — о проекте павильона «Шестигранник»:
В своей деятельности Музей «Гараж» опирается на принципы совместной работы, откликаясь на существующий контекст и актуальные культурные процессы. Здание «Шестигранника», спроектированное Иваном Жолтовским, будет восстановлено по продуманному и чуткому проекту японского архитектурного бюро SANAA. Этим выбором «Гараж» отдает дань уважения российской архитектурной традиции и укрепляет свой статус в глобальном художественном мире. Мы хотим, чтобы это здание отражало наше непрекращающееся исследование функций, целей и зон ответственности современного музея.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.