За основу павильона «Шестигранник» взято здание, спроектированное Иваном Жолтовским. Оно было построено в 1923 году как выставочный павильон «Машины и орудия» раздела «Машиностроение» 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Павильон стал единственной постройкой, возведенной с применением железобетона — остальные были выполнены из дерева и не сохранились.

В последние десятилетия павильон частями приспосабливали под кафе, ресторан, танцполощадку, позже и вовсе был заброшен. Несколько раз «Шестигранник» горел, в результате чего пришел в аварийное и частично руинированное состояние. В 1999 году правительство Москвы приняло павильон под государственную охрану в качестве памятника садово-паркового искусства.

Проект перестройки павильона «Шестигранник» разработало японское архитектурное бюро SANAA (Sejima and Nishizawa and Associates), основанное в 1995 году Кадзуе Сэдзимой и Рюэ Нисидзавой. В 2004 году бюро получило «Золотого льва» 9-й Венецианской архитектурной биеннале, в 2010-м его основатели стали лауреатами Притцкеровской премии. В 2010 году Кадзуе Сэдзима была куратором 12-й Венецианской архитектурной биеннале.

Частные и публичные постройки бюро находятся в Великобритании, Германии, Италии, Китае, Нидерландах, США, Франции, Швейцарии и Японии. Среди них — множество музейных зданий, в том числе Музея современного искусства XXI века (Канадзава, Япония), Музея Лувр — Ланс (Ланс, Франция) и Нового музея (Нью-Йорк).