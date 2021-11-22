В течение года организаторы распродажи тщательно подбирали произведения станковой и печатной графики и живописи ХХ века из частных коллекций. Гости ярмарки смогут приобрести работы Герты Неменовой, Владимира Видермана, Александра Ведерникова, Бориса Ермолаева, Валентина Громова, Г.А.В. Траугота, Татьяны Глебовой, Вячеслава Бродского, Владимира Лебедева, Игоря Корнилова, Гафура Мендагалиева и других художников; фигуративное и абстрактное искусство, пейзажи, натюрморты жанровые сцены и портреты известных и неизвестных художников века ХХ и ХХI.

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, за четыре года в рамках распродажи «#ИзПрофессорскойКвартиры» более 1 000 человек приобрели редкие живописные и графические произведения в свои дома и присоединились к клубу любителей ленинградских художников. В пятый, юбилейный раз приобрести искусство можно будет по цене от 1 500 до 30 тысяч рублей.

«Было время, когда в хороших домах было принято собирать искусство. Сначала его собирали состоятельные люди, но после войны во времена СССР, когда искусство стало доступнее, коллекционирование приняло чуть ли не массовый характер. Искусство собирали академики и профессора, врачи и физики, артисты и директора крупных магазинов. Одни любили только классику, другие, наоборот, увлекались авангардными раз течениями и привечали нонконформистов», — отметили в галерее.

Распродажа живописи и графики «#ИзПрофессорскойКвартиры» пройдет 18 и 19 декабря в пространстве на 2-й линии Васильевского острова, 3 — напротив Академии художеств.