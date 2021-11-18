Картину «Диего и я» выставил на торги наследник коллекционера из Нью-Йорка, купившего ее в 1990 году также на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов. До этого автопортрет принадлежал писательнице из Чикаго Флоренс Аркин, которая дружила с четой художников.

Нижняя стоимость была установлена на отметке в 30 миллионов долларов. По итогу аукциона картина перешла основателю музей латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе Эдуардо Константини — он отдал за нее 34,9 миллиона.

Автопортрет «Диего и я» был написан в 1949 году — за пять лет до смерти Фриды Кало. На картине она изобразила себя со слезами на глазах, а в центре собственного лба поместила изображение своего мужа и художника Диего Риверы (1886-1957) — чтобы показать, как много места он занимал в ее сознании. На момент его написания они были женаты второй раз, а у Риверы был роман с подругой Кало, мексиканской актрисой и певицей Марией Феликс.