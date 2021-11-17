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Искусство

Художник Сергей Бондарев выпустил книгу «Приключения Сусанны». Ее презентация пройдет завтра

В пятницу, 19 ноября, в пространстве NoMER состоится презентация книги петербургского художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Бондарева. Книга-альбом получила название «Приключения Сусанны» и рассказывает о творчестве, выставочных проектах, основных темах в искусстве и вдохновении автора. На 160 страницах более двухсот иллюстраций Бондарева, а также комментарии художника Андрея Бартенева.

В качестве биографа Сергея Бондарева выступил московский журналист, колумнист и художник Владимир Бордо, а предисловие создала писательница Маруся Климова. Альбом выпущен на английском языке, русскую версию можно прочитать по QR-коду, опубликованному в книге.

19 ноября, 19:00

Креативное пространство NoMER, Невский пр., 47 (вход с Владимирского пр., 1 или через ресторан Merula)

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Сергей Бондарев

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