Художник Сергей Бондарев выпустил книгу «Приключения Сусанны». Ее презентация пройдет завтра

В пятницу, 19 ноября, в пространстве NoMER состоится презентация книги петербургского художника и лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Бондарева. Книга-альбом получила название «Приключения Сусанны» и рассказывает о творчестве, выставочных проектах, основных темах в искусстве и вдохновении автора. На 160 страницах более двухсот иллюстраций Бондарева, а также комментарии художника Андрея Бартенева.