Работы проходили в рамках долгосрочной программы по реставрации портретов великих представительниц российской императорской семьи, которая проходит при поддержке «Петербургского нефтяного терминала». После снятия картины с вала реставраторы обнаружили сильные деформации и изломы холста, а также местами осыпающийся красочный слой. Исследование живописи в свете видимой ультрафиолетовой люминесценции показало многочисленные поздние прописки и записи. Реставраторы укрепили красочный слой и грунт, устранили деформации холста, натянули картину на новый подрамник.

После раскрытия живописи от поздних наслоений проявился авторский колорит, стали видны цветовые отношения оригинальной живописи, присущие знаменитой художнице. Завершающим этапом стало восполнение утрат красочного слоя и восстановление эстетической целостности картины. Сейчас для портрета изготавливается новая рама, после чего он будет размещен на постоянной экспозиции в Восточной галерее Зимнего дворца.

«Интерес к этим работам очень высок, и многие из них, например, портрет Екатерины Великой кисти Фальконе, по праву займут место в постоянной экспозиции Эрмитажа. К сожалению, это невозможно без кропотливой работы по реставрации полотен — долгие годы на валах повредили картины. К счастью, ущерб восполним», — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«Мы рады, что дружба с Государственным Эрмитажем уже дает свои плоды: посетителям музея скоро будет доступна вторая картина, которую удалось возродить благодаря нашему сотрудничеству. Отдельно хочется отметить, что в отечественной истории императрица Мария Федоровна запомнилась в том числе как великая благотворительница. Высокая честь, что таким образом мы смогли воздать ей дань уважения», — сказал председатель совета директоров АО «ПНТ» Михаил Скигин.

Как рассказали «Собака.ru» представители «Петербургского нефтяного терминала», картина с изображением Марии Федоровны — вторая отреставрированная работа из коллекции Государственного Эрмитажа в рамках совместной программы. В марте 2021 года завершилась реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе — сына скульптора Этьена Фальконе, автора памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.