Письмо Екатерины II адресовано графу Петру Румянцеву. Оно было написано в Крыму и считается первым известным документом о первой в России кампании по вакцинации. «Между прочими предметами должности <...> одним из главнейших почитаться должен заведение прививания», — написала императрица. В письме она объяснила, как устроить вакцинацию на государственном уровне, поскольку без вакцинации «великий вред особливо в простом народе».

Тогда в России и Европе бушевала оспа, от которой императрица привилась в октябре 1768 года. Пациенту делали несколько надрезов на руке, куда заносился оспенный материал больного человека — например, протягивали через рану нитку, пропитанную гноем. Смертность среди привитых составляла около 2% и была в 20 раз ниже, чем у непривитых.

«Подлинность письма и автографы Екатерины были подтверждены академиком Хромовым. Этот документ абсолютно потрясающий — это не просто росчерк пера, а именно подробное описание. Екатерина была первым человеком в России, которая привилась», — приводит РБК слова директора аукционного дома MacDougalls’s Екатерины МакДугалл.

Письмо Екатерины II о пользе вакцинации будет выставлено на аукцион единым лотом с портретом императрицы кисти Дмитрия Левицкого. Стоимость картины оценивается в 730-900 тысяч фунтов стерлингов, общая цена двух лотов — до 1,2 миллиона (около 78-112 миллионов рублей). Аукцион состоится в Лондоне 1 декабря. Перед тем, как документ уйдет с молотка, его можно будет увидеть в Москве — с 18 по 30 ноября в рамках экспозиции в усадьбе Зубовых на Таганке.