Аукционный дом Sotheby’s анонсировал продажу двух картин Бэнкси за криптовалюту

Торги пройдут 18 ноября в рамках «Вечернего аукциона». Мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени на сайте Sotheby's, а также на канале компании в Discord.

«Sotheby’s стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов физическими произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов», — отметили представители Sotheby’s.

По подсчетам экспертов, стоимость работы «Любовь витает в воздухе», посвященной израильско-палестинскому конфликту, составит 4-6 млн долларов. А картина «Охотники за тележками», на которой изображены первобытные люди, охотящиеся за тележками из супермаркета, будет продана за 5-7 млн долларов.