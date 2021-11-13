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Искусство

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал продажу двух картин Бэнкси за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s будет продавать картины уличного художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе» («Love Is In The Air») и «Охотники за тележками» («Trolley Hunters») за криптовалюту — впервые в истории. Ставки на покупку лотов будут осуществляться в валюте Ethereum в режиме реального времени, говорится на сайте организации.

Фото: Sotheby's

Торги пройдут 18 ноября в рамках «Вечернего аукциона». Мероприятие будет транслироваться в режиме реального времени на сайте Sotheby's, а также на канале компании в Discord.

«Sotheby’s стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов физическими произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов», — отметили представители Sotheby’s.

По подсчетам экспертов, стоимость работы «Любовь витает в воздухе», посвященной израильско-палестинскому конфликту, составит 4-6 млн долларов. А картина «Охотники за тележками», на которой изображены первобытные люди, охотящиеся за тележками из супермаркета, будет продана за 5-7 млн долларов.

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