Аукционный дом Sotheby’s анонсировал продажу двух картин Бэнкси за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s будет продавать картины уличного художника Бэнкси «Любовь витает в воздухе» («Love Is In The Air») и «Охотники за тележками» («Trolley Hunters») за криптовалюту — впервые в истории. Ставки на покупку лотов будут осуществляться в валюте Ethereum в режиме реального времени, говорится на сайте организации.