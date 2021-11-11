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Искусство

Фоторепортаж: в Картинную галерею Строгановского дворца вернулась воссозданная люстра

Сегодня утром в Строгановский дворец вернулась воссозданная люстра для Картинной галереи. Ее выполнили на основании иконографии и исторических аналогов.

Интерьер Картинной галереи украшали четыре бронзовые золоченые люстры с хрустальными подвесками на 18 «свечей». На основании иконографии и исторических аналогов был выполнен проект реставрации этих люстр. Для полного воссоздания интерьера требовалась последняя, четвертая люстра. Проект был реализован при поддержке Благотворительного фонда «Лукойл».

Картинная галерея Строгановского дворца — образец русского интерьерного искусства неоклассического стиля. Она была создана в начале 1790-х архитектором Андреем Воронихиным для размещения богатейшей коллекции западноевропейской живописи графа Александра Строганова.

Дворец Строгановых был возведен на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки в 1752-1754-х годах по проекту архитектора Франческо Растрелли. Это один из образцов растреллиевского «барочно-рокайльного стиля». С 1988 года здание принадлежит Русскому музею, в нем располагается один из его филиалов.

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