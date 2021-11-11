Фоторепортаж: в Картинную галерею Строгановского дворца вернулась воссозданная люстра

Картинная галерея Строгановского дворца — образец русского интерьерного искусства неоклассического стиля. Она была создана в начале 1790-х архитектором Андреем Воронихиным для размещения богатейшей коллекции западноевропейской живописи графа Александра Строганова.

Дворец Строгановых был возведен на углу Невского проспекта и набережной реки Мойки в 1752-1754-х годах по проекту архитектора Франческо Растрелли. Это один из образцов растреллиевского «барочно-рокайльного стиля». С 1988 года здание принадлежит Русскому музею, в нем располагается один из его филиалов.