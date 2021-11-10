Европейский университет и Эрмитаж открывают Международную школу искусств и культурного наследия

Европейский университет и Государственный Эрмитаж открывают Международную школу искусств и культурного наследия. Образовательный проект объединит музеи мирового уровня, передовой научно-образовательный центр и индустрию инноваций.
Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, миссия школы — создать сообщество профессионалов, способных сохранить ценность искусства и культурного наследия в новой технологической среде XXI века. Вместе с профессорами по истории искусств хранители музеев, специалисты в области машинного обучения, генетики и дизайна будут участвовать в обучении студентов, а также реализовывать проекты, которые получат собственную жизнь за пределами аудиторий.
В основе школы — сохранение фундаментального образования по истории искусств. Расширяя междисциплинарный подход, школа будет также давать знания в области музейного дела и кураторства, учить взаимодействию с машинным интеллектом и учеными из других областей науки.
Благодаря совместной работе с генетиками и специалистами по компьютерным наукам искусствоведы, кураторы и хранители получат новые инструменты для своей работы. А Эрмитаж, как и другие музеи России, сможет создавать новые сообщества, приобщая их к мировому и российскому культурному наследию.
Существующие магистерские программы по академическому искусствоведению будут продолжаться и расширятся. Новые программы по кураторству и музейному делу в формате дополнительного профессионального образования стартуют с осени 2022 года, в магистерском формате — с 2023-го. Летом 2022 года также планируется международная летняя школа по изучению эрмитажных коллекций.
Европейский университет
О создании Международной школы искусств и культурного наследия:
Искусство и культурное наследие работает тогда, когда оно пересекает не только дисциплинарные, но и государственные границы. Учась в Европейском университете в Санкт-Петербурге, изучая эрмитажные коллекции и участвуя в организации выставок, талантливые студенты со всего мира смогут приобщиться к опыту одного из лучших мировых музеев. Обучающая программа новой Школы будет включать уровень магистратуры и аспирантуры, а также дополнительного профессионального образования. Для города и мира Школа будет проводить публичные лекции и мастер-классы, устраивать художественные резиденции и летние программы с привлечением ведущих мировых специалистов, кураторов и художников.
Благодаря созданию Школы многолетнее партнерство Европейского университета и Эрмитажа, в рамках которого на программах факультета истории искусства преподают такие специалисты с мировым именем, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выйдет на новый уровень. Принципиально новым элементом Школы будет участие компаний из сферы высоких технологий. Компании Яндекс и BrainGarden стали партнерами по созданию Лаборатории искусственного интеллекта в искусстве, а медико-генетический центр Genotek и компания «Гротекс» (брэнд «Солофарм») — Лаборатории палеогеномики.
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