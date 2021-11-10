Европейский университет и Эрмитаж открывают Международную школу искусств и культурного наследия

Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, миссия школы — создать сообщество профессионалов, способных сохранить ценность искусства и культурного наследия в новой технологической среде XXI века. Вместе с профессорами по истории искусств хранители музеев, специалисты в области машинного обучения, генетики и дизайна будут участвовать в обучении студентов, а также реализовывать проекты, которые получат собственную жизнь за пределами аудиторий.

В основе школы — сохранение фундаментального образования по истории искусств. Расширяя междисциплинарный подход, школа будет также давать знания в области музейного дела и кураторства, учить взаимодействию с машинным интеллектом и учеными из других областей науки.

Благодаря совместной работе с генетиками и специалистами по компьютерным наукам искусствоведы, кураторы и хранители получат новые инструменты для своей работы. А Эрмитаж, как и другие музеи России, сможет создавать новые сообщества, приобщая их к мировому и российскому культурному наследию.

Существующие магистерские программы по академическому искусствоведению будут продолжаться и расширятся. Новые программы по кураторству и музейному делу в формате дополнительного профессионального образования стартуют с осени 2022 года, в магистерском формате — с 2023-го. Летом 2022 года также планируется международная летняя школа по изучению эрмитажных коллекций.