18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Европейский университет и Эрмитаж открывают Международную школу искусств и культурного наследия

Европейский университет и Государственный Эрмитаж открывают Международную школу искусств и культурного наследия. Образовательный проект объединит музеи мирового уровня, передовой научно-образовательный центр и индустрию инноваций.

Ksenya_89 / Shutterstock.com

Как рассказали «Собака.ru» в Европейском университете, миссия школы — создать сообщество профессионалов, способных сохранить ценность искусства и культурного наследия в новой технологической среде XXI века. Вместе с профессорами по истории искусств хранители музеев, специалисты в области машинного обучения, генетики и дизайна будут участвовать в обучении студентов, а также реализовывать проекты, которые получат собственную жизнь за пределами аудиторий.

В основе школы — сохранение фундаментального образования по истории искусств. Расширяя междисциплинарный подход, школа будет также давать знания в области музейного дела и кураторства, учить взаимодействию с машинным интеллектом и учеными из других областей науки.

Благодаря совместной работе с генетиками и специалистами по компьютерным наукам искусствоведы, кураторы и хранители получат новые инструменты для своей работы. А Эрмитаж, как и другие музеи России, сможет создавать новые сообщества, приобщая их к мировому и российскому культурному наследию.

Существующие магистерские программы по академическому искусствоведению будут продолжаться и расширятся. Новые программы по кураторству и музейному делу в формате дополнительного профессионального образования стартуют с осени 2022 года, в магистерском формате — с 2023-го. Летом 2022 года также планируется международная летняя школа по изучению эрмитажных коллекций.

Европейский университет

О создании Международной школы искусств и культурного наследия:

Искусство и культурное наследие работает тогда, когда оно пересекает не только дисциплинарные, но и государственные границы. Учась в Европейском университете в Санкт-Петербурге, изучая эрмитажные коллекции и участвуя в организации выставок, талантливые студенты со всего мира смогут приобщиться к опыту одного из лучших мировых музеев. Обучающая программа новой Школы будет включать уровень магистратуры и аспирантуры, а также дополнительного профессионального образования. Для города и мира Школа будет проводить публичные лекции и мастер-классы, устраивать художественные резиденции и летние программы с привлечением ведущих мировых специалистов, кураторов и художников.

Благодаря созданию Школы многолетнее партнерство Европейского университета и Эрмитажа, в рамках которого на программах факультета истории искусства преподают такие специалисты с мировым именем, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выйдет на новый уровень. Принципиально новым элементом Школы будет участие компаний из сферы высоких технологий. Компании Яндекс и BrainGarden стали партнерами по созданию Лаборатории искусственного интеллекта в искусстве, а медико-генетический центр Genotek и компания «Гротекс» (брэнд «Солофарм») — Лаборатории палеогеномики.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: