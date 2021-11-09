«Кто ты, а кто я?»: медиахудожники размышляют о проблеме самоопределения человека в рамках выставки в пространстве AIR

Часть работ обращается к визуальным образам и метафорам нового времени. Выпускница магистерской программы Art & Science ИТМО Галина Алферова и ученый Семен Кольцов (Россия) в своей инсталляции исследуют «эффект бабочки». Наталья Лях создает собственную эстетику восприятия и модель организации хаоса. В гибридной скульптуре Григория Киргизова (Россия) форма и узор размывают границу между искусственным и естественным.

Выставку «Кто ты, а кто я?» можно увидеть с 11 по 23 ноября в пространстве AIR (Art.ITMO.Residency) на Биржевой линии, 16. Вход свободный.

Помимо арт-резиденции ИТМО, площадками «Киберфеста» в 2021 году стали Академия имени Штиглица, Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Анненкирхе, галерея Петра Белого «Люда» и арт-центр «Борей». Фестиваль включает выставочные проекты, программы саунд-арта и видеоарта, серию дискуссий и встреч с художниками.

Всего в 13-м «Киберфесте» участвуют более 70 авторов из 17 стран. Среди них — художник, куратор, участник Documenta 13 и 56-й Венецианской биеннале Антон Видокле, пионеры российского сайнс-арта, арт-группа «Куда Бегут Собаки», звуковой художник и дизайнер музыкальных инструментов Борис Шершенков, австрийская художница Ребекка Мерлик, участник коллектива AUDINT Тоби Хейс, итальянский интердисциплинарный художник Эмилио Ваварелла, музыкант-экспериментатор из Нью-Йорка Ханс Таммен и другие.