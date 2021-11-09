«Кто ты, а кто я?»: медиахудожники размышляют о проблеме самоопределения человека в рамках выставки в пространстве AIR

В Петербурге стартует 13-й международный фестиваль «Киберфест». Выставкой-открытием станет «Кто ты, а кто я?» в пространстве AIR — размышление медиахудожников о проблеме самоопределения человека в эпоху четвертой промышленной революции.
Проект «Кто ты, а кто я?» объединил 13 известных и молодых авторов из 6 стран: России, Греции, Германии, Италии, США и Франции. Раскрывая тему 13-го «Киберфеста» — «Космос и Хаос» — медиахудожники обращаются к проблемам самоопределения человека в эпоху четвертой промышленной революции. В своих работах они пытаются найти ответы на вопросы, все ли запрограммировано и следует логике алгоритмов и как преодолеть засилие шаблонов и зависимость от техники — новую степень несвободы, добавленную к старому порядку.
Джереми Куярд. AlienAfterlife, 2017
Художник Джереми Куярд (США), работающий с компьютерными играми, и выпускница школы «Про Арте» Алина Кугуш (Россия) анализируют пользовательский опыт и «мышление по подобию». Александра Лерман (США) меняет местами реальное и виртуальное, прокладывая маршруты сквозь сновидения с помощью Google Maps. Анестис Анестис (Греция) исследует возможность определения жизни как системы, которая способна воспроизводиться самостоятельно.
Мириам Симун, Your Urge to Breathe. Видео, 2019
Мириам Симун (США) и Карин Андерсен (Германия—Италия) изучают понятие «постгуманизм» и ставят под вопрос перспективы выживания человека. Александр Погребняк (Россия) препарирует «звучание эфира» в тайной лаборатории, напоминающей «шарашки» советского времени. Данита Пушкарева (Россия) показывает, как мечты о будущем превращаются в абсурд, где безумный принтер тиражирует хаос.
Галина Алферова и Семен Кольцов. "Высокая чувствительность", 2021
Часть работ обращается к визуальным образам и метафорам нового времени. Выпускница магистерской программы Art & Science ИТМО Галина Алферова и ученый Семен Кольцов (Россия) в своей инсталляции исследуют «эффект бабочки». Наталья Лях создает собственную эстетику восприятия и модель организации хаоса. В гибридной скульптуре Григория Киргизова (Россия) форма и узор размывают границу между искусственным и естественным.
Выставку «Кто ты, а кто я?» можно увидеть с 11 по 23 ноября в пространстве AIR (Art.ITMO.Residency) на Биржевой линии, 16. Вход свободный.
Помимо арт-резиденции ИТМО, площадками «Киберфеста» в 2021 году стали Академия имени Штиглица, Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Анненкирхе, галерея Петра Белого «Люда» и арт-центр «Борей». Фестиваль включает выставочные проекты, программы саунд-арта и видеоарта, серию дискуссий и встреч с художниками.
Всего в 13-м «Киберфесте» участвуют более 70 авторов из 17 стран. Среди них — художник, куратор, участник Documenta 13 и 56-й Венецианской биеннале Антон Видокле, пионеры российского сайнс-арта, арт-группа «Куда Бегут Собаки», звуковой художник и дизайнер музыкальных инструментов Борис Шершенков, австрийская художница Ребекка Мерлик, участник коллектива AUDINT Тоби Хейс, итальянский интердисциплинарный художник Эмилио Ваварелла, музыкант-экспериментатор из Нью-Йорка Ханс Таммен и другие.
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