Что смотреть на выставке «Будущее обыденно» на Ленполиграфмаше

#3



Ещё один проект от творческого объединения «Куда бегут собаки» символично называется «Большой электромагнитный Брат следит за тобой» — он создаёт иллюзию сознания у неживого организма. Из магнитных полей художники создали движущийся глаз, который дополнили особенной жидкостью. Когда к арт-объекту приближается человек, за ним начинают следить: глаз перемещается за движениями гостя, осматривает его и даже моргает. Так неизвестная посетителям жидкость становится Большим Братом и наблюдает за ними, даже если они этого не хотят.



#4



Художники творческой группы VALab объединились с ученым-генетиком Александром Журавлевым и создали точеную матрицу «Ткань жизни». Она сравнивает Х-хромосом человека и плодовой мушки Drosophila melanogaster. Камера захватывает лицо зрителя и соединяет изображение с ДНК насекомого — так на ткани создаётся индивидуальный узор, а страх межвидовой трансформации воплощается в «тёплом» дизайне.