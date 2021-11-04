Что смотреть на выставке «Будущее обыденно» на Ленполиграфмаше

На Ленполиграфмаше открылась выставка «Будущее обыденно», где представлены объекты современных художников, исследующих инновационные технологии. Фоторобот запаха, iPhone в образе Вавилонской башни и даже система автоматизированного производства искусства – рассказываем об арт-объектах, на которые стоит обратить внимание.
#1
Специально для выставки Миша Мост создал масштабное граффити «Обыденное 2035». Оно показывает, как изменится наша реальность через 14 лет, и рассказывает о тех тенденциях, которые сейчас формируются, но пока воспринимаются как фантастика.
#2
Художники творческой группы «Куда бегут собаки» визуализируют индивидуальный запах человека. Их арт-объект состоит из специальных трубок: датчики анализируют проступающий аромат, эту информацию моментально обрабатывает компьютер и создаёт «фоторобот» участника эксперимента. Такие портреты соединяются из концентрации разных веществ, поэтому на одном лице запросто могут оказаться усы, детские красные щеки и синяки под глазами.
#3
Ещё один проект от творческого объединения «Куда бегут собаки» символично называется «Большой электромагнитный Брат следит за тобой» — он создаёт иллюзию сознания у неживого организма. Из магнитных полей художники создали движущийся глаз, который дополнили особенной жидкостью. Когда к арт-объекту приближается человек, за ним начинают следить: глаз перемещается за движениями гостя, осматривает его и даже моргает. Так неизвестная посетителям жидкость становится Большим Братом и наблюдает за ними, даже если они этого не хотят.
#4
Художники творческой группы VALab объединились с ученым-генетиком Александром Журавлевым и создали точеную матрицу «Ткань жизни». Она сравнивает Х-хромосом человека и плодовой мушки Drosophila melanogaster. Камера захватывает лицо зрителя и соединяет изображение с ДНК насекомого — так на ткани создаётся индивидуальный узор, а страх межвидовой трансформации воплощается в «тёплом» дизайне.
#5
Арт-объект IPaw, который создали Аристарх Чернышов и Алексей Шурыгин, переводится как «электронная лапа». Сейчас доступ к гаджетам есть не только у детей и взрослых, но и у домашних животных, для которых уже придумали мобильные приложения. Художники иронизируют над этим трендом — их работа показывает умную собаку, которая осваивает планшет.
#6
Другой совместный проект Аристарха Чернышова и Алексея Шурыгина «Я так вижу!» объединяет поп-арт и техно-арт с современной клубной культурой. В скульптуру встроен mp3 плеер — через звуковую систему можно загрузить любимую музыку, ваши движения снимет встроенная камера, и это изображение завершит произведение.
#7
Для ещё одного проекта «Поэтическая экономика» Аристарх Чернышов представил, что настоящая современная поэзия — это курсы валют и биржевые сводки. Девайс-арт показывает, что в борьбе физиков и лириков победили менеджеры, но у искусства есть шанс даже в цифровой реальности.
Выставка «Будущее обыденно» открыта на территории технопарка «Ленполиграфмаш» до 14 ноября.
Текст: Елизавета Кузнецова
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