Архитектурный дизайн экспозиции разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой (Planet 9) и включает несколько тематических разделов. В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие память к традициям прошлого, при этом не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах. Саундтрек проекта создан композитором и пианистом Антоном Батаговым. Альбом с музыкальными произведениями, которые прозвучат на выставке, впоследствии будет издан рекорд-лейблом Fancymusic.

В рамках выставочного проекта «Покой и Радость» команда «Манежа» также представит просветительскую программу, события которой пройдут в онлайн-формате. Она познакомит зрителя с историей и философией XIX века. Как отмечают в ЦВЗ, «изучая шедевры изобразительного искусства, литературы и музыки, участники программы откроют для себя ту неповторимую эстетику, которая до сих пор остается интересной и привлекательной для наших современников».

Выставочный проект «Покой и Радость» пройдет с 12 ноября 2021 года по 30 января 2022-го.

Все изображения предоставлены пресс-службой Центрального выставочного зала «Манеж».