В ноябре в Центральном выставочном зале «Манеж» откроется новый проект «Покой и Радость». Работы более 100 русских художников — от Архипа Куинджи до Ивана Шишкина — из 39 ведущих музеев страны и мира собраны под кураторством ректора Академии художеств Семена Михайловского.
«Мечты». К.А. Савицкий. Вторая половина XIX в. Холст, масло. Нижегородский художественный музей
Копия «Женский портрет». И.Н. Крамской. 1881 год. Холст, масло. Екатеринбургский музей изобразительных искусств.
«У товарища за самоваром. (В Петергофе)». И.А. Клюквин. 1837 год. Холст, масло. Тверская областная картинная галерея.
На выставке «Покой и Радость» в «Манеже» будут представлены произведения более 100 русских художников из коллекций 39 ведущих музеев России и мира — в том числе Владимира Боровиковского и Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского, Федора Толстого и Карла Брюллова, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, Михаила Нестерова и Виктора Борисова-Мусатова. Куратором выставки выступил искусствовед, ректор Академии художеств Семен Михайловский.
Семен Михайловский
О выставке «Покой и Радость»:
На экспозиции в «Манеже» не будет баталий, душераздирающих драм, пылких страстей, обостренных эмоций, пугающего мистицизма. Выставка «Покой и Радость» — это идиллическое повествование об искусстве, которое не вступило в эпоху тотальной трансформации.
Конечно, история была полна трагедий, но мы намеренно делаем акценты на мир благожелательный и умиротворенный, где bel paese Италия — место вдохновения, а в кругу семьи — тихие домашние радости, где русские мотивы навевают пасторальные настроения, а природа полна очарования. Гармония проявляется в созвучии колорита и чистоте пропорций, в безмятежности и красоте.
Архитектурный дизайн экспозиции разработан в сотрудничестве с Агнией Стерлиговой (Planet 9) и включает несколько тематических разделов. В работах русских художников XIX века отражены образы, возвращающие память к традициям прошлого, при этом не заостряя внимание на его социальных и политических проблемах. Саундтрек проекта создан композитором и пианистом Антоном Батаговым. Альбом с музыкальными произведениями, которые прозвучат на выставке, впоследствии будет издан рекорд-лейблом Fancymusic.
В рамках выставочного проекта «Покой и Радость» команда «Манежа» также представит просветительскую программу, события которой пройдут в онлайн-формате. Она познакомит зрителя с историей и философией XIX века. Как отмечают в ЦВЗ, «изучая шедевры изобразительного искусства, литературы и музыки, участники программы откроют для себя ту неповторимую эстетику, которая до сих пор остается интересной и привлекательной для наших современников».
Выставочный проект «Покой и Радость» пройдет с 12 ноября 2021 года по 30 января 2022-го.
Все изображения предоставлены пресс-службой Центрального выставочного зала «Манеж».
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