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Искусство

В «Севкабель Порту» появился новый мурал от команды Vitae Viazi. Он посвящен теме освобождения от стресса

В «Севкабель Порту» появился новый мурал от команды стрит-арт художников Vitae Viazi. В своей работе участники московского творческого объединения размышляют о том, как освободиться от стресса.

Новый мурал в «Севкабель Порту» — рисунок высотой с пятиэтажный дом. Художники изобразили бушующий океан, символизирующий современный мир, и плывущую по нему маленькую лодку с человеком на борту. Он, сражаясь со стихией, устремляется к острову спокойствия, который все же есть в этом водовороте тревог и стресса. На этом острове любой человек чувствует себя легко и непринужденно — наслаждается каждым моментом жизни, не отвлекаясь на суету.

Художники придумывали и разрабатывали эскизы две недели. Еще пять дней ушло на рисование мурала. На двадцатиметровое полотно площадью 200 квадратных метров израсходовали 204 аэрозольных баллончика краски. Чтобы на высоте строительная люлька не раскачивалась и художники могли рисовать ровные линии, они придумали и сконструировали для этого бампер из скомканного стрейча и малярного скотча. На каждом мастере было 10 предметов одежды в четыре слоя, включая мотодождевик, которые защищали на высоте от холода.

«Современное искусство — образ стабильности и благополучия. Жить с искусством и иметь время на него сегодня большая привилегия. Я могу только приветствовать коллаборацию художников с банком [Райффайзенбанком] в «Севкабель Порту». Таких проектов должно быть больше», — отметил заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Vitae Viazi — команда стрит-арт художников из Москвы, которая образовалась в 2009 году. Название их состоит из двух слов: латинского Vitae, что означает жизнь, и Viazi — это обозначение типа кириллической орнаментальной письменности. Художники осмысляют искусство славянских народов и историю его перерождений.

Все фотографии предоставлены пресс-службой Райффайзенбанка. 

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