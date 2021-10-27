Основная концепция выставки — если человечество оставит Землю и отправится на другую планету, что оно может унести с собой, чтобы начать существование заново? «Какие воспоминания, ситуации, ощущения, трансцендентные вопросы бытия живут в нас, когда мы отрываемся от животворящей Земли, преодолевая гравитацию. Какие культурные и экзистенциальные подсказки могут предопределить формирование нового жизненного пространства на другом небесном теле. Утрата, а затем восстановление живого человеческого бытия — будущее, кажущееся далеким, но, спустя 60 лет после первого космического полета Юрия Гагарина и через 50 лет после высадки человека на Луну, его нельзя рассматривать как чистую утопию», — говорят кураторы выставки.