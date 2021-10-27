В Центре имени Курехина открывается выставка «На следующий день» с работами петербургских художников, работающих в Венгрии. В рамках экспозиции представят работы семи российских художников, размышляющих о будущем развитии человечества в эпоху освоения новых космических пространств.
Все художники, представленные на выставке, живут в Петербурге, но в последние годы работают в Паче и Топшоне — небольших венгерских городах рядом с озером Балатон. Их художественный стиль имеет сильный, индивидуальный характер, объединенный универсальным подходом: они опираются на европейские художественные, философские и психологические традиции.
Илья Гапонов
Работы Дмитрия Шорина — это чувственный, символический реализм. Ирины Анниной — выразительное пейзажное изображение, передающее внутренние эмоции и философский подход. Ильи Гапонова — монументальный, детализированный реализм, центральными темами которого являются заброшенные постиндустриальные пространства и пейзажи, пронизанные следами исчезающего человеческого присутствия. Ирины Дрозд — магический сюрреализм в сочетании со сверхнатурализмом.
Работы Ивана Плюща — это экспрессионизм, основанный на снах и психологических ситуациях, подчеркивающий материальность и телесность. Картины Олега Маслова — живописное погружение в окружающее жизненное пространство, залитое солнечным светом с его ежедневными открытиями. А художник Ольга Тобрелутс создает произведения, трансформирующие и объединяющие классические образы с современным видением с помощью цифровых технологий.
Основная концепция выставки — если человечество оставит Землю и отправится на другую планету, что оно может унести с собой, чтобы начать существование заново? «Какие воспоминания, ситуации, ощущения, трансцендентные вопросы бытия живут в нас, когда мы отрываемся от животворящей Земли, преодолевая гравитацию. Какие культурные и экзистенциальные подсказки могут предопределить формирование нового жизненного пространства на другом небесном теле. Утрата, а затем восстановление живого человеческого бытия — будущее, кажущееся далеким, но, спустя 60 лет после первого космического полета Юрия Гагарина и через 50 лет после высадки человека на Луну, его нельзя рассматривать как чистую утопию», — говорят кураторы выставки.
Олег Маслов
Российско-венгерская выставка «На следующий день» инициирована Санкт-Петербургской Новой Академией и Абелем Конья — директором и куратором Государственной галереи города Мишкольц, Венгрия. Он также выступил в качестве куратора.
Выставка пройдет в Центре имени Сергея Курехина с 1 ноября по 1 декабря 2021 года.
Ольга Тобрелутс
Все фотографии предоставлены пресс-службой Центра имени Сергея Курехина.
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