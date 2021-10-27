Бастрыкин поручил проверить картину петербургского художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые». Ее расценивают как оскорбление погибших в ВОВ

«Художника в психушку, картину в костер», «Видимо, автор этой мазни изменил себе букву в фамилии! Был Мюллер, стал Миллер! На месяц бы его посадить на 150 граммов хлебных отрубей и миску столярного клея», «Искусство для того, чтобы дарить эмоции? Ну вот он и подарил. Многие хотят поделится с автором этими эмоциями. Возможно, даже занести их ему в печень. Возможно, даже ногами. Что такого?» — заявляли в комментариях под постом «Позорище! И это Санкт-Петербург!» в сообществе «Воспоминания ветеранов».

«Вы расписываетесь в своем бескультурье, оскорбляясь на такие вещи. У меня дед пропал на фронте. Я чту его память и вместе с тем я понимаю разницу между искусством и оскорбительным искусством. Меня эта работа не оскорбляет», «Сильная картина. Те, кто не понимают, просто не доросли еще», «А что не так? Отличная картина», — парировали в комментариях там же другие.

После появления подобных публикаций в соцсетях в адрес Миллера начали поступать угрозы. Художник готов к общению с правоохранительными органами, потому что надеется, что силовики «сами увидят, что там ничего нет, ни флагов, ни звездочек». «Вообще, страшновато. Как это все может интерпретироваться. У меня это в контексте того, что люди понимают, что у них есть и смерть. Они пытаются с этим смириться. Извечная тема искусства. И вообще, картина старая достаточно. Я ее написал, еще когда и не было этого полка», — отметил он.

Кирилл Миллер — художник, сценограф, модельер, музыкант, организатор и куратор Галереи им. Сальвадора Дали в петербургском культурном центре «Пушкинская, 10». Родился в 1959 году в Ленинграде, закончил ленинградское ПТУ № 61 по специальности «Маляр альфрейно-живописных работ». Миллер работал с группой «Аукцыон» над обложками к альбомам «Как я стал предателем» (1989), «В Багдаде все спокойно» (1990) и другим. В 2000 году Кирилл Миллер стал лауреатом петербургской премии в области культуры «Люди нашего города» в номинации «Художник года». Участник выставок в составе художественных объединений «Митьки» и «Колдовские художники».