Эрмитаж запустил конкурс елочной игрушки. Лучшие украсят новогодние деревья музея

Тема конкурса в 2021 году — «Мосты культуры», принять участие в нем может человек любого возраста из любого уголка планеты. Участникам предлагается вручную создать игрушки, которые познакомят с культурой их страны, города или региона. Жюри выберет 100 финалистов, чьи работы украсят новогодние ели в Фойе Эрмитажного театра.

Игрушка может быть выполнена из любого материала, в любой технике, иметь любую форму при сохранении следующих габаритов: не менее 50х50х50 миллиметров и не более 150х150х150 миллиметров — сумма трех размеров не должна превышать 450 миллиметров. В игрушке должен быть предусмотрен способ крепежа на новогоднюю ель. Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте Государственного Эрмитажа или по ссылке.

Конкурс «Создай экспонат для Эрмитажа» будет проходить в музее в пятый раз. За эти годы в конкурсе приняли участие больше 1 500 человек из разных частей мира — от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. Мероприятия прошлых лет были посвящены темам добра и зла, Году балета и Году театра, любимым экспонатам Эрмитажа.