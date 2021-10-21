В Доме Радио открывается выставка фотографий авангардиста Александра Родченко

В экспозиции покажут 58 культовых работ Александра Родченко, включая первые фотографические опыты 1920-х, фоторепортажи 1930-х годов и снимки «Балконы», «Пожарная лестница», «Пионер-трубач», «Оркестр. Беломорский канал», портреты Владимира Маяковского, Лили Брик и других именитых друзей Родченко.

Помимо этого, к выставке подготовили образовательную программу, в которую войдут творческие встречи, лекции и кинопоказы. Также 23 октября проведут презентацию книги «Александр Родченко 1920-1930». В нее вошли некоторые фотографии, которые представят на выставке.

Работы Александра Родченко будут выставляться с 25 октября 2021 по 9 января 2022 года в галерее Дома Радио (ул. Малая Садовая, 2/27). Вход — по сеансам, которые начинаются каждый час с 11 до 21 часа.