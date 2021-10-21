В Доме Радио открывается выставка фотографий авангардиста Александра Родченко

В галерее Дома Радио с 25 октября откроется выставка «Родченко.Фотографии. Из коллекции Still Art Foundation», подготовленная совместно с Галереей Люмьер и MusicAeterna.
В экспозиции покажут 58 культовых работ Александра Родченко, включая первые фотографические опыты 1920-х, фоторепортажи 1930-х годов и снимки «Балконы», «Пожарная лестница», «Пионер-трубач», «Оркестр. Беломорский канал», портреты Владимира Маяковского, Лили Брик и других именитых друзей Родченко.
Помимо этого, к выставке подготовили образовательную программу, в которую войдут творческие встречи, лекции и кинопоказы. Также 23 октября проведут презентацию книги «Александр Родченко 1920-1930». В нее вошли некоторые фотографии, которые представят на выставке.
Работы Александра Родченко будут выставляться с 25 октября 2021 по 9 января 2022 года в галерее Дома Радио (ул. Малая Садовая, 2/27). Вход — по сеансам, которые начинаются каждый час с 11 до 21 часа.
Александр Михайлович Родченко (1891–1956) – один из лидеров русского авангарда, новатор в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна, начал фотографировать в 1924 году. Его экспериментальный подход к фотографии навсегда изменил историю этого вида искусства и повлиял не только на современников, но и определил развитие фотографии на десятилетия вперед.
Используя такие приемы, как съемка с непривычного ракурса (сверху вниз и снизу вверх), который сразу же стали называть «родченковским»; диагональное построение композиции, задающее динамику и ритмичность кадру; съемка детали и крупного плана; применение двойной экспозиции и тонкая работа со светотеневыми контрастами, Родченко стремился, как писал О. Брик, превратить знакомую вещь в «кажется никогда не виданную конструкцию», изменить привычный взгляд человека на окружающее, расширить возможности «видеть вещи».
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