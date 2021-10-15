Музей стрит-арта предлагает альтернативу скандальной скульптуре Урса Фишера на Болотной набережной Москвы

16 октября в Петербурге стартует выставка бумажного паблик-арта, которую Музей стрит-арта подготовил совместно с Public Art Center по итогам открытого конкурса «Критикуя, предлагай! Вместо Фишера на Болотную». В новой экспозиции художники размышляют, как могут повлиять на городскую среду Москвы, и отвечают на запрос масштабных проектов для российских столиц.
Ася Маракулина
Среди главных работ — скульптуры, видео-визуализации, AR-маски и анимации от Айдара Бакчинтаева, Александра Кита, Аси Маракулиной, Константина Новикова, Яны Осман, Deus Excavators, Александра Шишкина-Хокусая. Авторы уже представили эти проекты на конкурсе «Критикуя, предлагай! Вместо Фишера на Болотную», который реализовали из-за дискуссии вокруг объекта «Большая глина №4» швейцарского художника Урса Фишера в центре Москвы. Специально для выставки отобрали 16 лучших концепций — каждая из них учитывает урбанистику столицы, локальный контекст и актуальность художественной формы.
Татьяна Пинчук
Директор Музея стрит-арта
Дебаты вокруг Фишера выявили неуверенность горожан в том, что отечественные художники вообще способны создавать паблик-арт мирового уровня. Обращаясь к результатам открытого конкурса, мы хотим если не развеять эти сомнения, то хотя бы показать общую картину паблик-арта в России — актуальный срез, представленный авторами и командами со всей страны.
Посетить выставку бумажного паблик-арта можно до 28 ноября.
Текст: Елизавета Кузнецова
Фото: агентство naked carp
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