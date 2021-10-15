Музей стрит-арта предлагает альтернативу скандальной скульптуре Урса Фишера на Болотной набережной Москвы

Директор Музея стрит-арта

Дебаты вокруг Фишера выявили неуверенность горожан в том, что отечественные художники вообще способны создавать паблик-арт мирового уровня. Обращаясь к результатам открытого конкурса, мы хотим если не развеять эти сомнения, то хотя бы показать общую картину паблик-арта в России — актуальный срез, представленный авторами и командами со всей страны.