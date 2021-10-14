В Русском музее открылась выставка о Достоевском и его творчестве к 200-летию со дня рождения писателя

Выставка «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя» не претендует на раскрытие феномена Достоевского во всей его полноте и сложности. Однако, как считают в музее, достаточно разнообразно и неординарно отражает литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ — через призму творческой рефлексии художников, работавших в разных видах искусства, техниках и жанрах.

В экспозиции представлены образы самого писателя. От вполне известных гравированных портретов конца XIX века и классических монументальных скульптурных форм до ярких психологических трактовок в живописи и графике авторства Бернштама, Коненкова, Коржева, Неменова, Фаворского и других. Серии иллюстраций к произведениям Достоевского, по-разному интерпретирующие его сложные, многоплановые тексты, выполненные Добужинским, Алексеевым, Гончаровым, Корсаковым-Рудовичем, Чураковой, Горяевым и другими. Также покажут эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам по произведениям Достоевского, выполненные в первой трети ХХ века Добужинским, Бенуа и Петровым-Водкиным.

«Значение Достоевского-писателя для отечественной культуры исключительно велико, что не могло не оставить заметного следа в национальном изобразительном искусстве последних полутора веков. Русский музей обладает целым рядом живописных, графических и скульптурных произведений, связанных с именем Достоевского. Выставка представляет собой сложный корпус работ, имеющих самые разнообразные стилистические черты и раскрывающих целый спектр творческих устремлений художников, решившихся на обращение к образу великого русского писателя и к его литературному наследию», — говорят в музее.

Выставка «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея. К 200-летию со дня рождения писателя» пройдет в Михайловском замке с 14 октября по 15 ноября 2021 года.