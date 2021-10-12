В KGallery пройдет выставка фотографических работ Владислава Мамышева-Монро

Владислав Юрьевич Мамышев-Монро (1969-2013) — художник, примеривший на себя множество образов. Получивший свой творческий псевдоним по имени любимой героини, американской киноактрисы Мэрилин Монро. Он сумел сделать перфоманс из своей жизни, гениально перевоплощаясь в самых разнообразных персонажей от Жанны Д’Арк и Любови Орловой, до Федора Михайловича Достоевского и шекспировского Полония, от Тутанхамона и Екатерины Великой до Анны Ахматовой и Григория Распутина.

Художник начал свою карьеру в конце 1980-х годов, выступая в оркестре «Популярная механика» Сергея Курехина и одновременно принимая участие в выставках нового искусства. Владислав Мамышев-Монро был бессменным ведущим «Пиратского телевидения», созданного им совместно с Юрисом Лесником и Тимуром Новиковым.

Начало творчества Мамышева-Монро совпало с Перестройкой – радикальной революцией в политике, экономике и эстетике. Художник как никто другой отразил семиотическую Перестройку, когда один знак с лёгкостью менялся на другой, ставшую разрывом во времени и открывшую врата самым разным эпохам и историческим персонажам. Он исполнял одновременно роль и сказочника, и сказочного героя. Мамышев-Монро говорил, что «для многих людей искусство это искусство, а для меня это и есть моя личная жизнь».