Работы Константина Коровина из частных коллекций впервые покажут на выставке к 30-летию галереи «Петербург»

Выставка «Константин Коровин. Из личных коллекций» также отмечает знаменательную дату — 160 лет со дня рождения живописца, воспевшего в своих картинах красоту жизни и неуловимость мимолетного впечатления. Всего в экспозицию войдут более двух десятков живописных произведений мастера: лирические сельские пейзажи и сияющие виды ночного Парижа, портреты современников, натюрморты с цветами и фруктами и экзотические композиции с уловом морских обитателей.

Выставка «Константин Коровин. Из личных коллекций» продлится с 12 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го в галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54. Выставка приурочена к 30-летию галереи.

Галерея «Петербург» — старейшая антикварная галерея города, которая в этом году отмечает свое тридцатилетие. В коллекции представлены предметы старины, отражающие индивидуальность «петербургского периода» русского искусства: от шедевров русской живописи до разнообразных предметов декоративно-прикладного искусства. В качестве важной части своей миссии антикварная галерея видит выставочную деятельность, стремясь представить зрителю малоизвестные шедевры русского искусства, хранящиеся в частных собраниях.