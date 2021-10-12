Работы Константина Коровина из частных коллекций впервые покажут на выставке к 30-летию галереи «Петербург»

Работы художника-импрессиониста Константина Коровина из частных коллекций впервые покажут на выставке в Петербурге. В экспозицию войдут более двух десятков живописных произведений.
Основу экспозиции составят картины Коровина двух периодов: лирические пейзажи и этюды, созданные мастером в тяжелые послереволюционные годы в деревне Островно Тверской губернии, а также натюрморты, портреты и городские виды позднего «эмигрантского» периода, начавшегося с отъездом художника в Париж в 1922 году. Многие из произведений лишь недавно были возвращены на родину Коровина благодаря российским коллекционерам. Собранные вместе, они позволят открыть для себя малоизученный поздний период творчества главного художника русского импрессионизма, практически не представленный в собраниях российских музеев.
"Ночной бульвар", 1927
Выставка «Константин Коровин. Из личных коллекций» также отмечает знаменательную дату — 160 лет со дня рождения живописца, воспевшего в своих картинах красоту жизни и неуловимость мимолетного впечатления. Всего в экспозицию войдут более двух десятков живописных произведений мастера: лирические сельские пейзажи и сияющие виды ночного Парижа, портреты современников, натюрморты с цветами и фруктами и экзотические композиции с уловом морских обитателей.
Выставка «Константин Коровин. Из личных коллекций» продлится с 12 ноября 2021 года по 20 марта 2022-го в галерее «Петербург» на Невском проспекте, 54. Выставка приурочена к 30-летию галереи.
Галерея «Петербург» — старейшая антикварная галерея города, которая в этом году отмечает свое тридцатилетие. В коллекции представлены предметы старины, отражающие индивидуальность «петербургского периода» русского искусства: от шедевров русской живописи до разнообразных предметов декоративно-прикладного искусства. В качестве важной части своей миссии антикварная галерея видит выставочную деятельность, стремясь представить зрителю малоизвестные шедевры русского искусства, хранящиеся в частных собраниях.
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