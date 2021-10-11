Покрас Лампас проведет мастер-классы для студентов из Академии Штиглица в рамках спецпроекта «Субкультурный ландшафт»

Участникам проекта предстоит придумать, как вписать современное искусство в контекст исторической среды. Студенты выберут локации для разработки концепций и создания эскизов будущих арт-объектов.

Итогом четырехнедельной программы станет выставка лучших работ в Учебном музее прикладного искусства Академии Штиглица. Проекты будут оценивать как эксперты, так и жители города. Лучшие работы реализуют на улицах Петербурга.

Это совместная программа многофункционального социального проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Северо-Западного филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Академии Штиглица с участием ведущих специалистов КГИОП, в партнерстве с которым реализуется проект.