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Искусство

Покрас Лампас проведет мастер-классы для студентов из Академии Штиглица в рамках спецпроекта «Субкультурный ландшафт»

В Академии Штиглица стартовал спецпроект для молодых художников «Субкультурный ландшафт». Российский художник-каллиграфутурист Покрас Лампас выступит в качестве лектора и проведет мастерские для студентов в рамках проекта, рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Участникам проекта предстоит придумать, как вписать современное искусство в контекст исторической среды. Студенты выберут локации для разработки концепций и создания эскизов будущих арт-объектов.

Итогом четырехнедельной программы станет выставка лучших работ в Учебном музее прикладного искусства Академии Штиглица. Проекты будут оценивать как эксперты, так и жители города. Лучшие работы реализуют на улицах Петербурга.

Это совместная программа многофункционального социального проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга», Северо-Западного филиала Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Академии Штиглица с участием ведущих специалистов КГИОП, в партнерстве с которым реализуется проект.

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Покрас Лампас

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