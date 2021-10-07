В Петербурге пройдет Art Weekend. Это более 50 выставок совриска, кураторские экскурсии и арт-медиаций по галереям

В Петербурге пройдет Art Weekend. В течение двух дней можно будет посетить более 50 выставок совриска, кураторские экскурсии и арт-медиации по галереям.
Marina Gisich Gallery, выставка Umwelt, Алексей Ган
Kunsthalle nummer sieben
DiDi Gallery, выставка Владимира Муханова "Сверхматерия"
Invalid House, "Открытая грибная выставка"
Antonov Gallery, выставка "Линии ускользания"
Новые городские художники
Музей стрит-арта, выставка "АУ"
Музей нонконформистского искусства, Вячеслав Забелин (ВИК), «Натюрморт с вазой»
Как рассказали «Собака.ru» организаторы, для Art Weekend площадки-участники готовят специальную событийную программу. Она включает в себя более 50 выставок современного искусства, перформансы, кураторские экскурсии, круглые столы, дискуссии с деятелями современного искусства, бесплатные арт-медиации на площадках-участниках и другие мероприятия.
Дискуссионная площадка будет функционировать в амфитеатре на территории «Ленполиграфмаш». Организаторы подготовят 6 дискуссий с людьми, работающими в сфере современного искусства — кураторами, художниками, продюсерами, преподавателями.
В дни Art Weekend также пройдет 40 бесплатных арт-медиаций, для этого будут составлены специальные маршруты по площадкам и проведут с участниками беседы на тему современного искусства.
В числе участвующий в Art Weekend площадок Академия имени Штиглица, галереи Anna Nova Gallery, Marina Gisich Gallery, MYTH Gallery, KGallery, 3120 Gallery, Antonov Gallery, «Дичь», Connect-gallery «Люда» и другие, Музей стрит-арта, Центр современного искусства имени Сергея Курехина, пространства «Стыд», Art.ITMO Residency, Екатерининское собрание, «Севкабель Порт», ДК Громов, Новая сцена Александринского театра, Музей городской скульптуры, арт-центр «Пушкинская-10», выставочное пространство 24 × 4, Библиотека книжной графики, выставочный зал ArtBox и другие пространства.
Специально к Art Weekend подготовлена карта с указанием выставок, новых маршрутов для культурного досуга и публичной программой. Она станет наиболее полным гидом по всем местам города, связанным с современным искусством.
Art Weekend пройдет в Петербурге 16 и 17 октября. На большую часть ивентов необходима регистрация, полная программа опубликована на сайте Кураторского форума.
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