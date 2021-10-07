В Петербурге пройдет Art Weekend. Это более 50 выставок совриска, кураторские экскурсии и арт-медиаций по галереям

Как рассказали «Собака.ru» организаторы, для Art Weekend площадки-участники готовят специальную событийную программу. Она включает в себя более 50 выставок современного искусства, перформансы, кураторские экскурсии, круглые столы, дискуссии с деятелями современного искусства, бесплатные арт-медиации на площадках-участниках и другие мероприятия.

Дискуссионная площадка будет функционировать в амфитеатре на территории «Ленполиграфмаш». Организаторы подготовят 6 дискуссий с людьми, работающими в сфере современного искусства — кураторами, художниками, продюсерами, преподавателями.

В дни Art Weekend также пройдет 40 бесплатных арт-медиаций, для этого будут составлены специальные маршруты по площадкам и проведут с участниками беседы на тему современного искусства.

В числе участвующий в Art Weekend площадок Академия имени Штиглица, галереи Anna Nova Gallery, Marina Gisich Gallery, MYTH Gallery, KGallery, 3120 Gallery, Antonov Gallery, «Дичь», Connect-gallery «Люда» и другие, Музей стрит-арта, Центр современного искусства имени Сергея Курехина, пространства «Стыд», Art.ITMO Residency, Екатерининское собрание, «Севкабель Порт», ДК Громов, Новая сцена Александринского театра, Музей городской скульптуры, арт-центр «Пушкинская-10», выставочное пространство 24 × 4, Библиотека книжной графики, выставочный зал ArtBox и другие пространства.

Специально к Art Weekend подготовлена карта с указанием выставок, новых маршрутов для культурного досуга и публичной программой. Она станет наиболее полным гидом по всем местам города, связанным с современным искусством.

Art Weekend пройдет в Петербурге 16 и 17 октября. На большую часть ивентов необходима регистрация, полная программа опубликована на сайте Кураторского форума.