Технологии машинного обучения восстановили утраченные «Факультетские картины» Густава Климта. Посмотрите на них

«Факультетские картины» — общее название четырех картин, созданных для украшения потолка большого актового зала в здании Венского университета. На картинах в аллегорической форме были изображены четыре классических факультета, имевшихся в европейских университетах. Три картины написал Густав Климт — о философии, медицине и юриспруденции. Четвертая, о теологии, была заказана австрийскому художнику Францу Мачу.

В 1944 году картины «Юриспруденция» и «Философия» из были проданы галерее Бельведер. Во время Второй мировой войны они хранились в замке Иммендорф близ Вуллерсдорфа в Нижней Австрии. В конце войны дворец был сожжен вместе со всеми хранившимися в нем художественными ценностями. От трех «факультетских картин» в настоящее время сохранились только эскизы и черно-белые фотографии оригиналов. Четвертая «факультетская картина», выполненная Мачем, оставалась в собственности Венского университета и хранилась в стенах теологического факультета.

«Получить примерное представление о том, как выглядели эти произведения, можно было лишь по черно-белым фотографиям начала 1900-х годов. Конечно, они не могли передать магическое очарование работ Климта, насыщенность цветов, новаторский подход художника к текстурам и шокирующую прямолинейность образов. Но сегодня все изменилось», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Google.