Технологии машинного обучения восстановили утраченные «Факультетские картины» Густава Климта. Посмотрите на них

Технологии машинного обучения восстановили утраченные «Факультетские картины» Густава Климта. Специалисты воссоздали цвета, которые художник мог использовать в серии работ, и полностью восстановили первоначальный облик.
«Факультетские картины» — общее название четырех картин, созданных для украшения потолка большого актового зала в здании Венского университета. На картинах в аллегорической форме были изображены четыре классических факультета, имевшихся в европейских университетах. Три картины написал Густав Климт — о философии, медицине и юриспруденции. Четвертая, о теологии, была заказана австрийскому художнику Францу Мачу.
В 1944 году картины «Юриспруденция» и «Философия» из были проданы галерее Бельведер. Во время Второй мировой войны они хранились в замке Иммендорф близ Вуллерсдорфа в Нижней Австрии. В конце войны дворец был сожжен вместе со всеми хранившимися в нем художественными ценностями. От трех «факультетских картин» в настоящее время сохранились только эскизы и черно-белые фотографии оригиналов. Четвертая «факультетская картина», выполненная Мачем, оставалась в собственности Венского университета и хранилась в стенах теологического факультета.
«Получить примерное представление о том, как выглядели эти произведения, можно было лишь по черно-белым фотографиям начала 1900-х годов. Конечно, они не могли передать магическое очарование работ Климта, насыщенность цветов, новаторский подход художника к текстурам и шокирующую прямолинейность образов. Но сегодня все изменилось», — рассказали «Собака.ru» в пресс-службе Google.
Всего на виртуальной ретроспективной выставке «Klimt vs Klimt» на платформе Google Arts & Culture представлены более 120 работ, среди которых есть как широко известные картины Климта, так и менее популярные произведения. Собрание картин представлено в формате захватывающей дополненной реальности и 3D в Pocket Gallery. Более 60 картин Климта также были сняты в сверхвысоком разрешении с помощью Google Art Camera. Материалы для онлайн-выставки предоставили более 30 культурных учреждений со всего мира.
«Я глубоко впечатлен потрясающими фотографиями, сделанными с помощью Google Art Camera. Благодаря этому можно изучать картины в мельчайших деталях, погружаясь в нюансы текстуры и цвета. Кроме того, мне нравится, что с помощью технологий можно воплощать в реальность идеи, которые до этого были лишь гипотезами. Этот проект открыл новые горизонты и породил много творческих идей. Климт предпочитал вести весьма уединенную жизнь в стенах своей студии. Я уверен, что ему бы понравилась возможность в своем закрытом и тихом пристанище иметь доступ к Интернету, где можно увидеть миллионы произведений и наблюдать, как творчество художника становится доступным по всему миру», — отметил эксперт по творчеству Климта, куратор галереи Бельведер Франц Смола.
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