«Три года назад была во Франции, ходили в Версаль. И я так была удивлена, когда привезли 3-4 летних детей из детсада в сопровождении молодых воспитателей мужского и женского пола... А с каким любопытством эти детки крутили своими головками, это так правильно... К красоте надо приучать с пеленок», — говорят одни подписчики в комментариях.

«А нас отругали ваши смотрительницы однажды за то, что мы с ребенком полугодовалым пришли. А мы летели издалека, между прочем — куда нам его девать, если хочется посетить Эрмитаж. Еще когда садились кормить в уголке спрятавшись за слинг, вообще чуть не выгнали с позором. А муж говорит: моя жена, в отличие от ваших мадонн на картинах, прикрывает грудь», — парируют другие.

Подписчики музея также считают, что маленьким детям тяжело ходить по такому большому музею. Они пишут, что дети мешают посетителям: «Сами не смотрят и другим мешать будут. Что там таким маленьким делать?». Другие говорят о том, что детей нужно приучать к искусству с детства — и призыв Эрмитажа правильный: «Когда вырастет, это для него будет естественно. Молодцы».

Напомним, в 2020 году в Русском музее установили первые пеленальные столики — на первом этаже Михайловского дворца и в корпусе Бенуа. Приспособления для пеленания установлены таким образом, что воспользоваться ими могут как матери, так и отцы детей — столики размещены не только в женском туалете, но перед входом в женский и мужской туалеты.