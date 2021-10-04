Скончалась основатель Музея современных искусств имени Дягилева Татьяна Юрьева

«Татьяну Семеновну я очень любил. Ее многие любили, все, с кем она работала, все, кто ее знал. И она умела любить людей, и даже не в ответ, а просто и бескорыстно. Она умела принимать жизнь во всех ее сложностях, умела радоваться чужим успехам, умела прощать ошибки. Искусство было ее призванием, ее существом, которому она служила абсолютно самоотверженно. Она организовывала потрясающие выставки, интереснейшие конференции, встречи с яркими людьми, она поддерживала художников, помогала молодым искусствоведам. При этом контекст, который она создавала вокруг себя, всякий раз становился не ее собственным, а общим, принадлежащим всем нам», — поделился на своей странице в Facebook писатель Андрей Аствацатуров.

По словам Аствацатурова, в последние годы Татьяна Юрьева тяжело болела, но внешне выглядела «по-прежнему необыкновенно бодрой, энергичной, жизнелюбивой, полной планов и идей». «Организовывала выставки, конференции, семинары, активно развивала Дягилевский центр СПбГУ. Мы знали о ее болезнях, но как-то внутренне гнали от себя мрачные предчувствия, потому что смерть никогда и никак не вязалась с ее существом, наполненным энергией, любовью, жизнелюбием», — отметил он.

Татьяны Юрьевой не стало в воскресенье, 3 октября. «От нас ушла в Вечность дорогая Татьяна Семеновна Юрьева, основательница и бессменный руководитель музея, любимый студентами профессор Университета. Ее любовь к жизни, открытость всему новому завораживали и вдохновляли», — говорится в сообщении администрации музея.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Татьяны Семеновны Юрьевой.