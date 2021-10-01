В Петербурге пройдет выставка мобильной фотографии «Ускользающая красота»

В течение полутора месяцев участники проекта «Ускользающая красота» снимали на iPhone фрагменты разрушенных зданий и архитектурных ансамблей, забытые дворцы и особняки, чудом уцелевшие решетки, старинные двери и витражи, лепнину на потолке.

Свои работы авторы публиковали на интерактивной карте и отмечали локацию архитектурного наследия, которое нуждается в реконструкции. Целью проекта было привлечение внимания к уникальным объектам городской архитектуры, которые нуждаются в реконструкции.

Проект поддержали архитектурное бюро DA и Дом культуры Льва Лурье. В команду жюри, отбиравшая лучшие работы, вошли краеведы ячейки «Гэнгъ» Максим Косьмин и Алексей Шишкин, петербургский историк и журналист Лев Лурье, сотрудник Академии Штиглица, фотограф Никита Мурузин.

Лучшие снимки выставят на digital-выставке, которая пройдет с 3 по 13 октября в пространстве «Третье место» на Литейном проспекте, 62). Увидеть работы можно бесплатно с 12:00 до 23:00 в будние дни и с 12:00 до 01:00 по выходным. А после 13 октября страница с картой останется доступной, чтобы все желающие смогли больше узнать об исторических домах Петербурга, требующих нашего внимания.