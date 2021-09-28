Петербуржец выставил на онлайн-продажу ВКонтакте три гравюры Сальвадора Дали за 100 млн рублей

В описании лота сказано, что на гравюрах изображены Адам и Ева. Они были созданы под впечатлением от работ Зигмунда Фрейда. Также говорится, что картины довольного большого размера (76x56 см), раскрашены акварелью самим Дали. На них также заметны сухой штамп, водяной знак и надписи, сделанные известным сюрреалистом.

В 2016 году на аукционах одна гравюра оценивалась в 1,5 млн рублей. Мужчина уверяет, что на все произведения Сальвадора Дали имеются сертификаты подлинности.

Правда в конце он упоминает, что это «Spécimen», то есть образец. Всего их было выпущено 150 экземпляров. Они используются для презентации и не предназначены для продажи. Образцы даже на аукционах практически не встречаются и купить их нигде больше нельзя.