Новая проекция Покраса Лампаса появилась в выставочном зале академии имени Штиглица

По словам художника, работа «символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим в контексте трансформации культуры и передачи знаний в разных формах и методологиях». «Квадратная композиция органично встроилась в интерьер зала, а формы букв отражают преемственность кириллической вязи через призму мировых культур и письменностей», — пояснил он.