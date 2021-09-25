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Искусство

Новая проекция Покраса Лампаса появилась в выставочном зале академии имени Штиглица

Покрас Лампас показал новую работу, в которой зеленые буквы складываются в слово «Знание». Проекция украшает выставочный зал академии имени Штиглица. Об этом художник рассказал в Instagram.

По словам художника, работа «символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим в контексте трансформации культуры и передачи знаний в разных формах и методологиях». «Квадратная композиция органично встроилась в интерьер зала, а формы букв отражают преемственность кириллической вязи через призму мировых культур и письменностей», — пояснил он.

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