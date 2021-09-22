Аукционный дом Sotheby's впервые проведет в России выставку-продажу

Аукцион пройдет в залах фонда In Artibus на Пречистенской набережной в Москве. Здесь представят 16 произведений русского искусства старых мастеров, работы импрессионистов и современных художников из частных собраний. Все предметы будут доступны для покупки.

«Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие», — приводит ТАСС слова директора Sotheby's Россия Ирины Степановой.

Выставка-продажа, организованная аукционным домом Sotheby’s, пройдет с 23 сентября по 1 октября.

Sotheby's является одним из старейших в мире аукционных домов, вместе с Christie’s он занимает около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусств. Основан 11 марта 1744 года в Лондоне книготорговцем Сэмюэлем Бейкером. В 2007 году первым из ведущих аукционных домов открыл отделение в Москве.