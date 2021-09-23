10 объектов современного искусства, которые нужно увидеть на фестивале «Арт Проспект»

Сегодня в Петербурге стартует международный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект» с работами Александра Шишкина-Хокусая, «Север 7», Владимира Абиха, Петра Белого и многих других. Рассказываем, какие объекты собраны в креативном кластере «Дом Культуры» до 26 сентября, — и их непременно стоит увидеть!

«Арт Проспект» проходит в Петербурге уже в восьмой раз. Тема этого года — солидарность. Художники из России, Финляндии, Швейцарии и США исследовали опыт существования в пандемической реальности, а кураторы сделали акцент на их коллаборациях, чтобы подчеркнуть важность всеобщей связи и взаимодействия. События будут в гибридном онлайн- и офлайн-формате: арт-объекты можно увидеть в кластере «Дом культуры», на официальном сайте проекта и в мобильном приложении Art Prospect.