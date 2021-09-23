10 объектов современного искусства, которые нужно увидеть на фестивале «Арт Проспект»

Сегодня в Петербурге стартует международный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект» с работами Александра Шишкина-Хокусая, «Север 7», Владимира Абиха, Петра Белого и многих других. Рассказываем, какие объекты собраны в креативном кластере «Дом Культуры» до 26 сентября, — и их непременно стоит увидеть!
«Арт Проспект» проходит в Петербурге уже в восьмой раз. Тема этого года — солидарность. Художники из России, Финляндии, Швейцарии и США исследовали опыт существования в пандемической реальности, а кураторы сделали акцент на их коллаборациях, чтобы подчеркнуть важность всеобщей связи и взаимодействия. События будут в гибридном онлайн- и офлайн-формате: арт-объекты можно увидеть в кластере «Дом культуры», на официальном сайте проекта и в мобильном приложении Art Prospect.
#1
Художник Александр Шишкин-Хокусай специально для фестиваля создал инсталляцию «Варвара — ты волчица, Invsible Glam». Новый проект не формирует окружающее пространство, как это было с Фанерным театром внутри БДТ им. Товстоногова, а мимикрирует под него и исследует влияние места на предметы. Композицию нужно воспринимать через действительность — это не абстракция, а своеобразное отражение реальности.
#2
Проект «Общеобразовательная школа» объединил Кларинду Мак Лоу, директора экспериментальной организации Culture Push, мультидисциплинарную художницу Наталью Тихонову и гейм-дизайнера Асю Володину. Вместе они вспомнили историю ДК им. И.И. Газа, который в советское время был домом андеграундной культуры и центром образовательных инициатив. В инсталляции художницы осмысляют общественные институты как утопическую школу и предлагают зрителям сыграть в ролевую перформативную игру — обменяться знаниями, ресурсами и практикой помощи.
#3
Американская художница Луиза Колдуэлл и российский дизайнер Саша Браулов сделали совместный проект о крупных городах: Нью-Йорке и Петербурге. В инсталляции «Последняя половина» они акцентируют внимание на сохранении «непоказного» наследия, которое постепенно и незаметно разрушается, и намекают, что с этим нужно бороться.
#4
В основе инсталляций Игоря Самолета — производство и потребление цифрового контента. Художник описывает реакции на исторические и личные обстоятельства, соотносит их и объединяет в опыт целого поколения. В инсталляции «Реконструкция» он обращается к фризу ДК им. И.И. Газа, на котором Леопольд Дитрих изобразил революционные сюжеты, и продолжает их повествовательную структуру. Инсталляция состоит из плит — обломков неизвестного мемориального строения, что обостряет историческую проблематику.
#5
В проекте «Трансгаза» создан настоящий театр времени: художники творческого объединения PARAZIT вспоминают о нон-конформистах, которые выставлялись в ДК им. Газа в 1970-е и 1980-е, и пропускают их историю через современность. Эта рефлексия принимает неожиданную форму и становится мемом из фотоизображений, пословиц и поговорок.
#6
Устинов — это бывшее название Ижевска, которое просуществовало всего 900 дней: с 1984 по 1987 годы. Сейчас такой точки на карте нет, но напоминание осталось в паспортах у людей, родившихся в это время. Участники арт-группы «Город Устинов» как раз из Удмуртии.
В инсталляции без названия художники решили обратиться к будущему. В исторической приемной появилось пустое полотно, а на столе для совещаний — кусочки ткани, нитки и ножницы. Ими может воспользоваться каждый посетитель, чтобы присоединиться к общей истории и оставить в ней личный след.
#7
Скульптор и археолог-любитель Джошуа Гуд использует опыт реальных раскопок в искусстве и обнаруживает артефакты прошлого, настоящего и будущего через перформансы. Для нового проекта он объединился с дуэтом Deus ExCavator, основанным Керимом Рагимовым и Петром Швецовым, и творческой группой «Север-7», которая погружается в исторический контекст без оглядок на интеллектуальные тренды. В их совместном перформансе «Двухголовый мамонт» показан сюжет раскопок — зрители находят мумифицированного мамонтенка, а авторы реанимируют его с помощью ритуала в стиле Франкенштейна. Он становится символом возрождения и обновления, достоверности и вымысла.
#8
В недавних работах художница и режиссер Елиз Палак исследовала вопросы миграции, а в новом проекте решила поговорить о путешествиях в целом. На плакатах «Как вода уходи, как вода приходи» — фотографии, рисунки и коллажи из разных частей света. Они объединяют города и маршруты, создают свой язык и описывают хрупкость мира.
#9
В инсталляции «New pennat» воронежский художник Миша Гудвин показал контраст эпох через серию знамен и объектов, встроенных в постоянную экспозицию Музея истории и техники Кировского завода. На них вышиты тексты и графика, которые отсылают к рекламе начала двухтысячных, а стилистика и содержание повторяют вывески ДК им. И.И. Газа. Проект связывает исторический контекст дом культуры с современностью и отражает смену времен.
#10
Художники из Цюриха Михаэль Майер и Кристофер Франц отталкиваются от конкретных мест и исследуют их политический, социальный и исторический след. Новой точкой для них стал Кировский завод. С 1789 года на нем выпускали пушечные ядра, позже — рельсы, тракторы и металлические объекты, а забастовки на заводе стали началом цепи событий, которая привела к Февральской революции.
В проекте «Зажатые в железных тисках» художники обменяют городской фонарь из Цюриха на фонарь из Петербурга. Его привезут прямо из Швейцарии и установят на территории Кировского завода. Этот обмен получится равноценным: петербургский фонарь будет установлен на холме Цюрихберг.
Увидеть Цюрихский фонарь и поучаствовать в экскурсии на Кировский завод можно 5 октября в 17:00 по предварительной регистрации по адресу artprospect@cecartslink.org. Количество мест ограничено. Регистрация закрывается 3 октября.
С 23 по 26 сентября, Креативный кластер Дом Культуры, пр. Стачек, 72
artprospect.org
Текст: Елизавета Кузнецова
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