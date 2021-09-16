Премия в области современного искусства имени Сергея Курехина объявила лонг-лист XII сезона. Рассказываем, чьи работы поборются за гран-при, звание лучшего произведения визуального искусства, медиа-объекта и другие награды.
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Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко
Гран-при «Поп-механика»:
- «NOTATION AI» — Наталья фукс, Илья Symphocat, Ксения Сангина, Никита Прудников
- «4elovekvmaske» (человек в маске) — Кирилл Люкевич
- «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырех частях» — Максим Алехин
- «Введение в исчислении сред» — Коинсидентальный институт при участии группы БКБ
- «Горемычные танцы» — Александр Артемов
Лучшее произведение визуального искусства
- «Провал» — Александра Гарт
- «Русское инородное» — Алиса Горшенина
- «Рингтон» — Анна Ротаенко
- «*NON TESTATUM» — Денис Прасолов
- «Технологии Присутствия» — Наталья Тихонова
- «Павильон для топорного чтения» — Нестор Энгельке
- «Каратэ-поэзия» — Никита Селезнев
- «2020: Перспективы вечности» — Орбита
- «Проектирование планетарной туманности в созвездии Гидра» — Ростан Тавасиев
- «Процессы» — Людмила Белова
- «Онейроид» — Алфутова Наталья
Лучший медиа-объект
- «Очарование-93» — Анастасия Вепрева
- «Ferrum» — Анастасия Королева
- «Середина лета» — Анна Андржиевская
- «Апология отчаяния» — Артур Пунте, Екабс Волятовскис
- «SOS» — Илья Мартынов
- «С каждым разом все круглее. Родственнее. Разобщеннее» — Лера Лернер
- «Привилегии присутствия» — Маргарита Кулиева, Виктор Кудряшов
- «Дочь Рыбака» — Юлдус Бахтиозина
Лучший текст о современном искусстве
- «Алексей Таруц и Бафомет-моторы» — Борис Клюшников
- «Видеоарт. Монтаж зрителя» — Александра Першеева
- «Главные песни XX века. От диксиленда до хип-хопа» — Александр Кан
- «Витрина. Изобретение повседневности» — Андрей Шабанов
Искусство в общественном пространстве
- «Без названия (Все немного разные)» — Алина Глазун
- «Сплю и вижу выставку в Париже» — Владимир Абих
- «Сольный стрит-арт фестиваль «Один за всех»» — Григорий Шаров
- «Глаза» — Екатерина Соколовская
- «#маленькиелюди» — Иван Симонов
- «Тюмень Южная / Тропические сны» — Фрукты Врукты
- «Термен» — Ян Посадский, Олег Сороко
- «Я чувствую дистанцию / случай сирены» — Федор Хиросигэ
- «Сезон Эрика Булатова в Выксе» — Анна Николаева
- «Мыс Лисий Нос» — Александра Стельмах
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Владимир Абих
Лучший кураторский проект
- «Коммуналка» — Наталья Дорожкина, Анна Жовтис
- «Зин как выставка: postcovid» — Алина Белишкина, Наталья Хвоенкова
- «Немосква не за горами» — Алиса Прудникова, Светлана Усольцева, Оксана Будулак, Владимир Селезнев, Артем Филатов, Герман Преображенский, Евгений Кутергин, Антонио Джеуза
- «Вещи» — Алексей Масляев
- «Неоинфантилизм» — Вероника Никифорова, Петр Белый, Александр Дашевский, Настя Скворцова
- «Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет» — Елена Селина
- «"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусствам". Ленин в Громове» — Александр Дашевский, Игорь Суханов
- «Система ограждений» — Яна Цырлина, Анна Андржиевская
- «Паузы» — Оксана Чвякина
- «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» — Ян Гинзбург, Дмитрий Хворостов
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Алиса Прудникова
Почетная музыкальная номинация SKIF
- «Barrel Harp» — Дмитрий Гранков
- «MiMo» — Марина Смородинова, NOX.3 & Линда Ола, Ромен Аллард
- «Zьr Tь» — Артур Парфенов
- «Рука Дочери» — Екатерина Болотова, Анна Фоминская
- «Инверсия (Звук изоляции)» — Кристина Петухина
- «Слезки» — Виктория Чупахина, Ксения Нечай
Лучший Science-Аrt проект
- «Идеальная синхронизация» — Андрей Чугунов
- «Опус ДНК» — Екатерина Августеняк
- «Неприкасаемые» — Лаура Элидедт Родригез
- «Нейро-орган» — Дмитрий Филимонов
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