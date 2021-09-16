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Юлдус Бахтиозина, Владимир Абих, Александра Гарт и Кирилл Люкевич: объявлен лонг-лист XII премии имени Сергея Курехина

Премия в области современного искусства имени Сергея Курехина объявила лонг-лист XII сезона. Рассказываем, чьи работы поборются за гран-при, звание лучшего произведения визуального искусства, медиа-объекта и другие награды. 

  • Кирилл Люкевич и Ник Касьяненко

Гран-при «Поп-механика»:

  • «NOTATION AI» — Наталья фукс, Илья Symphocat, Ксения Сангина, Никита Прудников
  • «4elovekvmaske» (человек в маске) — Кирилл Люкевич
  • «Концерт для оркестра общественного транспорта в четырех частях» — Максим Алехин
  • «Введение в исчислении сред» — Коинсидентальный институт при участии группы БКБ
  • «Горемычные танцы» — Александр Артемов

Лучшее произведение визуального искусства

  • «Провал» — Александра Гарт
  • «Русское инородное» — Алиса Горшенина
  • «Рингтон» — Анна Ротаенко
  • «*NON TESTATUM» — Денис Прасолов
  • «Технологии Присутствия» — Наталья Тихонова
  • «Павильон для топорного чтения» — Нестор Энгельке
  • «Каратэ-поэзия» — Никита Селезнев
  • «2020: Перспективы вечности» — Орбита
  • «Проектирование планетарной туманности в созвездии Гидра» — Ростан Тавасиев
  • «Процессы» — Людмила Белова
  • «Онейроид» — Алфутова Наталья

Лучший медиа-объект

  • «Очарование-93» — Анастасия Вепрева
  • «Ferrum» — Анастасия Королева
  • «Середина лета» — Анна Андржиевская
  • «Апология отчаяния» — Артур Пунте, Екабс Волятовскис
  • «SOS» — Илья Мартынов
  • «С каждым разом все круглее. Родственнее. Разобщеннее» — Лера Лернер
  • «Привилегии присутствия» — Маргарита Кулиева, Виктор Кудряшов
  • «Дочь Рыбака» — Юлдус Бахтиозина

Лучший текст о современном искусстве

  • «Алексей Таруц и Бафомет-моторы» — Борис Клюшников
  • «Видеоарт. Монтаж зрителя» — Александра Першеева
  • «Главные песни XX века. От диксиленда до хип-хопа» — Александр Кан
  • «Витрина. Изобретение повседневности» — Андрей Шабанов

Искусство в общественном пространстве

  • «Без названия (Все немного разные)» — Алина Глазун
  • «Сплю и вижу выставку в Париже» — Владимир Абих
  • «Сольный стрит-арт фестиваль «Один за всех»» — Григорий Шаров
  • «Глаза» — Екатерина Соколовская
  • «#маленькиелюди» — Иван Симонов
  • «Тюмень Южная / Тропические сны» — Фрукты Врукты
  • «Термен» — Ян Посадский, Олег Сороко
  • «Я чувствую дистанцию / случай сирены» — Федор Хиросигэ
  • «Сезон Эрика Булатова в Выксе» — Анна Николаева
  • «Мыс Лисий Нос» — Александра Стельмах

  • Владимир Абих

Лучший кураторский проект

  • «Коммуналка» — Наталья Дорожкина, Анна Жовтис
  • «Зин как выставка: postcovid» — Алина Белишкина, Наталья Хвоенкова
  • «Немосква не за горами» — Алиса Прудникова, Светлана Усольцева, Оксана Будулак, Владимир Селезнев, Артем Филатов, Герман Преображенский, Евгений Кутергин, Антонио Джеуза
  • «Вещи» — Алексей Масляев
  • «Неоинфантилизм» — Вероника Никифорова, Петр Белый, Александр Дашевский, Настя Скворцова
  • «Игорь Макаревич и Елена Елагина. Обратный отсчет» — Елена Селина
  • «"И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусствам". Ленин в Громове» — Александр Дашевский, Игорь Суханов
  • «Система ограждений» — Яна Цырлина, Анна Андржиевская
  • «Паузы» — Оксана Чвякина
  • «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция» — Ян Гинзбург, Дмитрий Хворостов

  • Алиса Прудникова

Почетная музыкальная номинация SKIF

  • «Barrel Harp» — Дмитрий Гранков
  • «MiMo» — Марина Смородинова, NOX.3 & Линда Ола, Ромен Аллард
  • «Zьr Tь» — Артур Парфенов
  • «Рука Дочери» — Екатерина Болотова, Анна Фоминская
  • «Инверсия (Звук изоляции)» — Кристина Петухина
  • «Слезки» — Виктория Чупахина, Ксения Нечай

Лучший Science-Аrt проект

  • «Идеальная синхронизация» — Андрей Чугунов
  • «Опус ДНК» — Екатерина Августеняк
  • «Неприкасаемые» — Лаура Элидедт Родригез
  • «Нейро-орган» — Дмитрий Филимонов
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