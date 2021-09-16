На Петроградской открывается новое выставочное пространство ArtBox — с редкими работами самых важных современных художников

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, линейка ArtBox выставочных событий и дискуссионных клубов будет организована коллекционером Сергеем Сергеевым — идейным вдохновителем нового выставочного пространства, а также искусствоведом Натальей Жуковой — идеологом галереи современного искусства Al Gallery. В октябре здесь откроется также киноклуб «Большой вопрос». Одним из направлений выставочных исследований и паблик-токов нового выставочного пространства станет цифровая трансформация искусства и место аналогового совриска в реальности.

ArtBox откроется 2 октября выставкой «Вирусы Сальери» основоположника «Pinning Art» Валерия Гриковского. В рамках экспозиции будет представлено более 20 работ — результат размышлений художника на тему науки и искусства, цифрового и аналогового. Все работы экспозиции — следствие проверки «алгеброй гармонии» по методу Сальери. Художник выступает своеобразным анатомом, возможно, под влиянием классической медицины. Он как бы препарирует объект своего изучения: в ход идут бумага и картон с графическими изображениями, нанизанными на энтомологические булавки и строительные гвозди наподобие экспонатов естественнонаучного музея.

«В итоге произведение в чертежной сетке, разъятое на тысячи фрагментов, как пиксели-токены, фиксирует нестабильное состояние упорядоченной картины мира. Поверхность оживает и мерцает, приобретая 3D-эффект, а вместе с ней и герои картин Гриковского: боги, ангелы, цифровые демоны, Лаокооны. Одной из центральных работ экспозиции станет инсталляция из 16 коробок «Музей чепухи», которая ставит перед зрителем вопросы: "Что такое настоящее искусство? Как объекты реальности становятся объектами искусства?"», — говорят кураторы выставочного пространства.

ArtBox откроется в пространстве на Каменноостровском проспекте, 11 при поддержке КГИОП и Комитета по культуре Петербурге.