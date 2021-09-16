Как рассказали «Собака.ru» кураторы, в рамках проекта «Двойное дыхание» художники размышляют о том, каким образом тревожность вписана в новую повседневность, а также может ли она преодолеваться при помощи документации и наблюдения, концептуализации и обсуждений. В своих работах они прибегают к скульптуре, графике и видео и обнаруживают фильтры и края фиксации, общие для всех и личные для каждого.

Скульптура предлагает взаимодействие, в котором телесное напряжение, свойственное социальному дистанцированию, может быть снято через сдавливание, проскальзывание и легкие касания. В видеоработе пространство тревоги вскрывается и осмысляется в медитативном звучании, которое сопровождает потоки созависимостей и перемежающихся образов, связанных дыханием. Коллаж символизирует зависший момент и пребывание, расширяющее тело в соотношения шумов и журчащих вибраций.

Выставочный проект художников Екатерины Соколовской и Павла Гражданского «Двойное дыхание» откроется в петербургской галерее 3120 Gallery на улице Воскова, 31/20 24 сентября, увидеть работы можно до 17 октября. Вход свободный.