В петербургской галерее 3120 Gallery открывается новый выставочный проект «Двойное дыхание». Художники Екатерина Соколовская и Павел Гражданский, обращаясь к работе со скульптурой, графикой и видео, рассуждают о тревожности, человеческих связях, телесных переживаниях выхода из закрытого состояния.
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Графические работы из серии "Двойное дыхание"
Как рассказали «Собака.ru» кураторы, в рамках проекта «Двойное дыхание» художники размышляют о том, каким образом тревожность вписана в новую повседневность, а также может ли она преодолеваться при помощи документации и наблюдения, концептуализации и обсуждений. В своих работах они прибегают к скульптуре, графике и видео и обнаруживают фильтры и края фиксации, общие для всех и личные для каждого.
Скульптура предлагает взаимодействие, в котором телесное напряжение, свойственное социальному дистанцированию, может быть снято через сдавливание, проскальзывание и легкие касания. В видеоработе пространство тревоги вскрывается и осмысляется в медитативном звучании, которое сопровождает потоки созависимостей и перемежающихся образов, связанных дыханием. Коллаж символизирует зависший момент и пребывание, расширяющее тело в соотношения шумов и журчащих вибраций.
Выставочный проект художников Екатерины Соколовской и Павла Гражданского «Двойное дыхание» откроется в петербургской галерее 3120 Gallery на улице Воскова, 31/20 24 сентября, увидеть работы можно до 17 октября. Вход свободный.
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Екатерина Соколовская и Павел Гражданский
Екатерина Соколовская живет и работает в Москве. В своих выставках и художественных исследованиях Екатерина работает с темами восприятия пространства и ненасильственного сосуществования, используя различные медиа, включая инсталляцию, скульптуру, перформанс и видео.
Павел Гражданский живет и работает в Москве. Работает с эстетикой реального и ее поэтическим срезом при помощи текста, фото, видео. Область рабочих интересов: стратегии репрезентации; проблематика документального и найденного материала: художественные подходы и ручной труд в обработке и сборе данных; тупики и повороты логики устойчивых состояний; биополитика; тотальность, цикл, традиция, и другие образы стратегий выживания; абстракция, движущаяся поэзия, интенциональность.
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