Фабр, Ай Вэйвэй и братья Чепмен — в муранском стекле: Почему нельзя пропускать выставку «Glasstress. Окно в будущее» в Эрмитаже?

Проект «Glasstress» в Петербурге ждали не один год — с тех пор, как в 2015-м Дмитрий Озерков сделал выставку в рамках Венецианской биеннале, где эрмитажные «готические» экспонаты были показаны вместе с работами самых значимых современных художников, выполненными из муранского стекла. Спустя шесть лет выставка, значительно обновленная и дополненная новыми объектами, приехала в Петербург.

Как поднять разговор об историческом наследии и сохранении традиций без оскомины и скуки? Фонд Беренго, кажется, придумал идеальный формат, привлекающий внимание к проблеме сложных ремесленных промыслов и их упадка из-за капиталистических практик глобализации. Проект «Glasstress» поддерживает традиционное стеклодувное искусство острова Мурано, которое сегодня постепенно вытесняется с рынка дешевыми китайскими копиями, и приглашает современных художников поработать c этой технологией.

На самом деле этот союз историзма и современности — что-то более важное, чем просто выражение позиции «support your local». Как минимум, «Glasstress» выводит стекло из тени декоративно-прикладного искусства и показывает, как можно его использовать в более высоколобых контекстах. А главное — актуализирует саму технику в эпоху, когда художнику принимать непосредственное участие над созданием собственного произведения уже как-то и не комильфо.