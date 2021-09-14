Фабр, Ай Вэйвэй и братья Чепмен — в муранском стекле: Почему нельзя пропускать выставку «Glasstress. Окно в будущее» в Эрмитаже?

В Главном штабе Эрмитажа (всего на месяц!) открылась «Glasstress. Окно в будущее» — выставка социально заряженного современного искусства, которое маскируется под конвенционально приятное и безопасное. О том, что следует искать за прозрачным муранским стеклом работ Ян Фабра, Ай Вэйвэя, братьев Чепмен и Ильи и Эмилии Кабаковых рассказывает арт-критик Анна Тыренко.
Проект «Glasstress» в Петербурге ждали не один год — с тех пор, как в 2015-м Дмитрий Озерков сделал выставку в рамках Венецианской биеннале, где эрмитажные «готические» экспонаты были показаны вместе с работами самых значимых современных художников, выполненными из муранского стекла. Спустя шесть лет выставка, значительно обновленная и дополненная новыми объектами, приехала в Петербург.
Как поднять разговор об историческом наследии и сохранении традиций без оскомины и скуки? Фонд Беренго, кажется, придумал идеальный формат, привлекающий внимание к проблеме сложных ремесленных промыслов и их упадка из-за капиталистических практик глобализации. Проект «Glasstress» поддерживает традиционное стеклодувное искусство острова Мурано, которое сегодня постепенно вытесняется с рынка дешевыми китайскими копиями, и приглашает современных художников поработать c этой технологией.
На самом деле этот союз историзма и современности — что-то более важное, чем просто выражение позиции «support your local». Как минимум, «Glasstress» выводит стекло из тени декоративно-прикладного искусства и показывает, как можно его использовать в более высоколобых контекстах. А главное — актуализирует саму технику в эпоху, когда художнику принимать непосредственное участие над созданием собственного произведения уже как-то и не комильфо.
«Glasstress. Окно в будущее» показывает работы 51 современного художника, среди которых есть и скандальные мастодонты совриска, знакомые эрмитажной публике — Ян Фабр, Илья и Эмилия Кабаковы, братья Чепмен; и уже живой классик Ай Вэйвэй, до сих пор не выставлявшийся в Петербурге. А еще важные имена, о которых городу еще надо рассказывать — например, Жоана Вашконселуш или Лор Пруво. Выставка, которая занимает три этажа и две анфилады Главного штаба, может быть учебником по современному искусству для неофитов — тут представлен даже дедушка концептуализма Джозеф Кошут с самой смешной в контексте общего проекта работой «Любой двухметровый квадратный лист стекла, опирающийся на любую стену» (как говорится в названии, так и есть).
Есть несколько способов просмотра выставки и, скорее всего, учитывая масштаб экспозиции (последний раз такой размах в Главном штабе был только в 2018 году на выставке Кабаковых), подходов к снаряду понадобится несколько. Можно принять за чистую монету заявленную идею проекта и прийти посмотреть на тонкую работу с материалом, что уже будет аттракционом: зачастую нужно напоминать себе, что из стекла сделано абсолютно все, включая гору проводов и штекеров Пруво или антигравитационного гамака Лориса Чеккини.
В этом, кстати, и заключается главный трюк эрмитажной выставки: в то время как большая часть посетителей отправится в музей на знаменитое муранское стекло, ничего не подозревающая аудитория столкнется с самыми горячими повестками современного мира — правами женщин, борьбой с терроризмом, ролью государства в жизни общества, всеобщей прозрачностью и наблюдением, постколониальными травмами и конфликтами разных культур.
Стекло, будучи слишком приятным и легким для глаза материалом, как будто бы сначала уводит зрителя от тяжелых тем; в каждом зале все блестит и переливается, поэтому необходимо сделать интеллектуальное усилие, чтобы отвлечься от медовой ловушки и обратить внимание, что гигантское сердце во всю стену зала-трансформера составлено из полицейских дубинок, а сияющий, как философский камень из «Гарри Поттера», воин представляет собой на самом деле «Ящик боли» — это термин для саперов, подорвавшихся на мине. Кстати, прообразом для произведения послужили доспехи из Рыцарского зала Эрмитажа, которые художница Пенни Бирн считает средневековыми «ящиками боли».
Отдельный маршрут можно проложить по теме социального расслоения и столкновения культур: здесь есть и история конфликта турецких властей и курдских повстанцев, и высказывания на тему мигрантов и границ — от ограждений в работе «Расширенный доступ» Майкла Джу до «Человека, перелезающего через стену» Кабаковых.
Куратор выставки Дмитрий Озерков считает, что «хрупкость материала позволяет рассуждать о хрупкости современного мира, а прочность и твердость говорит о вечности, которая вместе с тем опять же очень хрупка». Возможно, именно поэтому темы смерти и кратковременности человеческой жизни особенно удачно смотрятся в стекле — от современного ванитас с пепельницей и стаканчиками навынос Ханса Оп де Бека, кажущегося выполненным изо льда, до люстры Ай Вэйвэя с вывернутыми наизнанку органами, которая, в противоречии материалу, как будто поглощает свет.
А можно превратить просмотр выставки в игру и сопоставлять ее экспонаты с более привычными для художников — практически для каждого и каждой из них работа для «Glasstress» была вызовом их творческому методу.
В любом случае, с какой бы стороны вас ни заинтересовал проект, есть один неутешительный фактор — выставка будет открыта всего полтора месяца, поэтому это тот случай, когда банальный призыв «идти прямо сейчас» становится правдой.
Выставка «Glasstress. Окно в будущее» в Главном штабе Эрмитажа до 31 октября
Кураторы выставки – Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа, Елисей Захаренков, младший научный сотрудник Отдела современного искусства, Ольга Кожура, лаборант Отдела современного искусства.
Молодежный центр Эрмитажа проводит арт-медиации на выставке – участие по входному билету в музей и регистрации.
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