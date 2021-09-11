ЦВЗ «Манеж» запускает образовательную платформу New Now с онлайн-дискуссиями об экологии, пост-правде и ментальном здоровье

Программа проекта состоит из восьми тематических модулей, посвященных ментальному здоровью, экологии, пост-правде, телесности и проблемы идентичности. В рамках каждого модуля будут проходить онлайн-дискуссии с участием иностранных спикеров, а также будут представлены дополнительные материалы.

На первой встрече, которую анонсировали 18 сентября, писатель Федерико Кампанья, исследователь феминизма Сара Шин и Реза Негарестани будут обсуждать неомифологии и проблемы дезинтеграции реальности. Дополнительные материалы для этого модуля можно посмотреть здесь. Все дискуссии будут проходить на английском языке с синхронным переводом на русский.