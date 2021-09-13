Back to the roots: как 10 художников России создали самую большую галерею граффити на отвесных скалах Северного Кавказа

Миша Верт, художник и куратор Misha Vert

Я, наверное, единственный, кто приехал без эскиза – не люблю их делать и перерисовывать под копирку. Первые дни фестиваля проникался историей Осетии, листал местные сказания, нартский эпос, откуда я взял многие элементы, которые впоследствии стали частью моей работы.

Я скомпилированы национальные элементы осетинской культуры и добавил артефакты аланской, с которой осетины себя связывают. Они сделаны специально на белых подложках, как будто это иллюстрации из учебников. Это отсылка к изучению культуры, связи с коренным народом. Они останутся на белом фоне, будут нарисованы прямо как после раскопок, где были найдены. Часто археологи делают заметки, которые находят свой путь в учебнике. Я даже не знаю, где эти артефакты аланской культуры находятся и доступны ли они для осетин. Может, они в Британском музее.

Надписи, которые являются центральным элементом работы, переводятся с осетинского как «Кто мы?». Я и остальные художники задали этот вопрос себе, когда готовились к проекту. Изначально все ориентировалось больше на национальность, индивидуальность каждого участника. Я задавал себе этот вопрос и раньше, поскольку родом из Владивостока – места, где нет коренных жителей и все приезжие, где присутствует особая русскость в своей нерусскости. Все расплывчато, нет сильной национальный айдентики. Я также пожил за границей, где получил моральные и социальные скрепы, а сейчас – в Петербурге. По национальности я татарин-украинец, но не чувствую никакой родственной связи. Поэтому мне особенно интересно было погрузиться в местную культуру, изучить визуальный язык и инкрустировать его в свою работу.

Для меня он скорее риторический. Мой посыл прежде всего для зрителей. Когда на стене есть текст, он читается автоматом – это неизбежная функция текста и человеческого восприятия. А я имею возможность этот текст озвучить голосом зрителя в его голове и запустить мыслительный процесс. Это то, что мне нравится в искусстве, – возможность подтолкнуть зрителя к каким-то размышлениям.